"عودةٌ آمنة ومبهجة".. 800 مدرسة تتزين لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة بمكة

ضِمن جهود التهيئة النفسية للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية

ضِمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعودة الحضورية الآمنة لـ200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 800 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم 20/ 6/ 1443هـ؛ اعتمدت الإدارة ما أعده قسم التربية الفنية من خطة لهوية العودة الحضورية تحت شعار "عودة آمنة ومبهجة".

وتُمثل الخطةُ التصورَ في تزيين المبنى المدرسي من الخارج بإضاءات خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة، تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور، ووضع كشافات خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب والطالبات، وكذلك وضع أعلام مثلثة بألوان مختلفة تُزين المدرسة من الخارج، ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ووضع أعلام على سور المدرسة بألوان مختلفة، ووضع دمية هوائية أو بلاستيكية في مدخل المدرسة من الخارج والفناء الداخلي، كذلك تزيين مدخل المدرسة بوضع مراكن زرع زينة، ووضع إستاندات ترحيبية، وعمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة، بالإضافة لزيين ممرات المدرسة الداخلية بوضع شرائط ورقية أو بلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول، وتزيين مداخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات، ووضع ملصقات ورسومات مبهجة على أبواب الفصول وداخل الفصل الدراسي.

وتشمل الخطة كذلك تسليم كل طالب وطالبة بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة، وتوزيع هدايا للطلاب: ألعاب فنية، ويمكن الاستفادة من مجلة "مانجا" المتوفرة في مكاتب التعليم لممارسة التلوين، مع عمل "سديري، كاب، قلم، كوب، وشاح" يحمل اسم المدرسة وهوية العودة.

وتأتي هذه الخطة نظرًا للدور البارز والهام في التهيئة النفسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعودة المبهجة، ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للوقاية من فيروس كورونا.