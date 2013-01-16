النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 5477 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3405 خلال الـ24 ساعة الماضية

"عودةٌ آمنة ومبهجة".. 800 مدرسة تتزين لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة بمكة

ضِمن جهود التهيئة النفسية للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية

ضِمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعودة الحضورية الآمنة لـ200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 800 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم 20/ 6/ 1443هـ؛ اعتمدت الإدارة ما أعده قسم التربية الفنية من خطة لهوية العودة الحضورية تحت شعار "عودة آمنة ومبهجة".

وتُمثل الخطةُ التصورَ في تزيين المبنى المدرسي من الخارج بإضاءات خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة، تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور، ووضع كشافات خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب والطالبات، وكذلك وضع أعلام مثلثة بألوان مختلفة تُزين المدرسة من الخارج، ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ووضع أعلام على سور المدرسة بألوان مختلفة، ووضع دمية هوائية أو بلاستيكية في مدخل المدرسة من الخارج والفناء الداخلي، كذلك تزيين مدخل المدرسة بوضع مراكن زرع زينة، ووضع إستاندات ترحيبية، وعمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة، بالإضافة لزيين ممرات المدرسة الداخلية بوضع شرائط ورقية أو بلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول، وتزيين مداخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات، ووضع ملصقات ورسومات مبهجة على أبواب الفصول وداخل الفصل الدراسي.

وتشمل الخطة كذلك تسليم كل طالب وطالبة بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة، وتوزيع هدايا للطلاب: ألعاب فنية، ويمكن الاستفادة من مجلة "مانجا" المتوفرة في مكاتب التعليم لممارسة التلوين، مع عمل "سديري، كاب، قلم، كوب، وشاح" يحمل اسم المدرسة وهوية العودة.

وتأتي هذه الخطة نظرًا للدور البارز والهام في التهيئة النفسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعودة المبهجة، ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للوقاية من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عودةٌ آمنة ومبهجة".. 800 مدرسة تتزين لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة بمكة
سبق

ضِمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعودة الحضورية الآمنة لـ200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 800 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم 20/ 6/ 1443هـ؛ اعتمدت الإدارة ما أعده قسم التربية الفنية من خطة لهوية العودة الحضورية تحت شعار "عودة آمنة ومبهجة".

وتُمثل الخطةُ التصورَ في تزيين المبنى المدرسي من الخارج بإضاءات خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة، تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور، ووضع كشافات خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب والطالبات، وكذلك وضع أعلام مثلثة بألوان مختلفة تُزين المدرسة من الخارج، ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ووضع أعلام على سور المدرسة بألوان مختلفة، ووضع دمية هوائية أو بلاستيكية في مدخل المدرسة من الخارج والفناء الداخلي، كذلك تزيين مدخل المدرسة بوضع مراكن زرع زينة، ووضع إستاندات ترحيبية، وعمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة، بالإضافة لزيين ممرات المدرسة الداخلية بوضع شرائط ورقية أو بلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول، وتزيين مداخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات، ووضع ملصقات ورسومات مبهجة على أبواب الفصول وداخل الفصل الدراسي.

وتشمل الخطة كذلك تسليم كل طالب وطالبة بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة، وتوزيع هدايا للطلاب: ألعاب فنية، ويمكن الاستفادة من مجلة "مانجا" المتوفرة في مكاتب التعليم لممارسة التلوين، مع عمل "سديري، كاب، قلم، كوب، وشاح" يحمل اسم المدرسة وهوية العودة.

وتأتي هذه الخطة نظرًا للدور البارز والهام في التهيئة النفسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعودة المبهجة، ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للوقاية من فيروس كورونا.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:39 PM

"عودةٌ آمنة ومبهجة".. 800 مدرسة تتزين لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة بمكة

ضِمن جهود التهيئة النفسية للطلاب مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
3
993

ضِمن استعدادات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعودة الحضورية الآمنة لـ200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال في 800 مدرسة ابتدائية وروضة أطفال، والتي تنطلق مطلع الأسبوع القادم 20/ 6/ 1443هـ؛ اعتمدت الإدارة ما أعده قسم التربية الفنية من خطة لهوية العودة الحضورية تحت شعار "عودة آمنة ومبهجة".

وتُمثل الخطةُ التصورَ في تزيين المبنى المدرسي من الخارج بإضاءات خارجية بلون أخضر على محيط المدرسة، تضاء في فترة المساء للإعلام عن الحضور، ووضع كشافات خارجية بلون أخضر في أعلى المبنى بعبارة ترحيبية للطلاب والطالبات، وكذلك وضع أعلام مثلثة بألوان مختلفة تُزين المدرسة من الخارج، ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، ووضع أعلام على سور المدرسة بألوان مختلفة، ووضع دمية هوائية أو بلاستيكية في مدخل المدرسة من الخارج والفناء الداخلي، كذلك تزيين مدخل المدرسة بوضع مراكن زرع زينة، ووضع إستاندات ترحيبية، وعمل قوائم أو شكل قوس من البالونات الملونة، بالإضافة لزيين ممرات المدرسة الداخلية بوضع شرائط ورقية أو بلاستيكية بألوان وأشكال مختلفة في الممرات والفصول، وتزيين مداخل الفصول الدراسية من الأعلى بألوان مختلفة من البالونات، ووضع ملصقات ورسومات مبهجة على أبواب الفصول وداخل الفصل الدراسي.

وتشمل الخطة كذلك تسليم كل طالب وطالبة بطاقة تهنئة بالعودة الحضورية إلى المدرسة، وتوزيع هدايا للطلاب: ألعاب فنية، ويمكن الاستفادة من مجلة "مانجا" المتوفرة في مكاتب التعليم لممارسة التلوين، مع عمل "سديري، كاب، قلم، كوب، وشاح" يحمل اسم المدرسة وهوية العودة.

وتأتي هذه الخطة نظرًا للدور البارز والهام في التهيئة النفسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعودة المبهجة، ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها، مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ للوقاية من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,581
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,477
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة