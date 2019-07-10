6 آلاف متدرّب ومتدربة في برامج الصيف بتعليم عسير

تضم 88 برنامجًا وينفذها 30 مدربًا في 5 مراكز

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات والمنفذة في مراكز التدريب بقطاعات المنطقة كافة.

وقال مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث سفر البريدي: إن الفعاليات الصيفية تهدف إلى تقديم برامج تطويرية ونوعية لشاغلي الوظائف التعليمية، بما يتوافق واحتياجاتهم وتخصصاتهم، واستثمارًا لفترة الإجازة الصيفية.

وأضاف أن برامج المعلمين بلغت 88 برنامجًا، ويعمل على تنفيذها 30 مدربًا، في خمسة مراكز، تشمل: "أبها والمكاتب التعليمية الفرعية"، ويستفيد منها قرابة 2378 متدربًا.

من جانبها أوضحت مديرة إدارة التطوير المهني التعليمي للبنات أحلام حبتر؛ أن البرامج المقدمة للمتدربات بلغت 146 برنامجًا، تنفّذها 53 مدربة، في ثلاثة مراكز تدريبية، ويستفيد منها 3683 متدربة.

يذكر أن من أبرز البرامج المقدمة: "مفاتيح التميز الوظيفي، ومهارات تقنية في التعليم والتعلم، والتعليم والتعلم وفق منحى (STEAM)، والقيادة التربوية وفق رؤية 2030، ومهارات القرن الـ21، والأمن السيبراني، ودمج التقنية بالتعليم لبناء مهارات القرن الـ21، وبرنامج تدريب المدربين، والتعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم المتمركز حول الطالب، بالإضافة إلى القيادة التحويلية ودورها في إدارة التغيير".

