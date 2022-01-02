الاضطرابات الجوية تؤجل اختبارات المدارس بالكويت وتعطّل الدراسة بالجامعات غدًا

حرصًا على سلامة الطلاب.. ورصد مستمر لحالة المدارس لاتخاذ الإجراءات المناسبة

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالكويت الدكتور علي المضف، وقف الدراسة غداً الاثنين الموافق 3/ 1/ 2022 للطلبة في كل المدارس الحكومية "التعليم العام - التعليم الديني - التربية الخاصة" والمدارس الخاصة بجميع أنظمتها الدراسية العربية والأجنبية؛ بسبب الظروف الجوية التي تمر بها البلاد، وعدم استقرار حالة الطقس.

وتقرر تأجيل اختبارات طلبة المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر التي كانت مقررة يوم غد الاثنين، بالإضافة إلى تعطيل الدراسة الحضورية لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون والجامعات الخاصة، على أن تعلن كل جهة عبر موقعها الرسمي الإجراءات الخاصة بها.

وأكد "المضف" وفق "القبس" استمرار الدوام لأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المدارس والمناطق التعليمية، على أن يتم إعادة جدولة اختبارات الطلبة للمرحلتين المتوسطة والصفوف العاشر والحادي عشر عبر بيان تُصدره الوزارة اليوم.

وأشار إلى أن العمل جارٍ من قبل قيادات وزارة التربية ومسؤولي المناطق لرصد حالة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحل أي مشاكل أو أضرار تكون قد تعرضت لها جراء الأمطار الغزيرة الحالية.

وأكدت وزارة التربية حرصها على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس وكل العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية.