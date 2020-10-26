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ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل وتقديم الخدمة والجودة العالية

أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تسهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويتضمن الإصدار مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بُعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ويحوي الإصدار مميزات جديدة، منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا توجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في محاكم ديوان المظالم كافة، حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتسهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية
سبق

أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تسهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويتضمن الإصدار مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بُعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ويحوي الإصدار مميزات جديدة، منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا توجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في محاكم ديوان المظالم كافة، حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتسهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
09:51 AM

ديوان المظالم يطلق الإصدار الثاني لخدمة الجلسات القضائية الإلكترونية

ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل وتقديم الخدمة والجودة العالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق ديوان المظالم الإصدار الثاني من خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية، ضمن الجهود المتكاملة في تعزيز منظومة العمل القضائي الإلكتروني، وتفعيل الخدمات التي تسهم في تقديم الخدمة والجودة العالية لمرفق القضاء الإداري.

ويتضمن الإصدار مجموعة مميزات تهدف إلى تحسين تجربة التقاضي الإلكتروني (عن بُعد) لجميع المستفيدين، لتحقيق متطلب السرعة والجودة في إنجاز الدعاوى.

ويحوي الإصدار مميزات جديدة، منها إظهار رابط الجلسة بصيغة رمز الاستجابة السريعة (QR)؛ ليتمكن المستفيد من الدخول للجلسة عبر هاتفه المحمول بطريقة أسرع، كما جاء التطوير على الخدمة بإضافة أيقونة لتحديث جدول بيانات الجلسات المنعقدة عن بُعد؛ للمصادقة على محضر الجلسة من قبل أطراف الدعوى.

وفي ذات سياق التطوير التقني المرتبط بخدمة الجلسات القضائية أُضيفت أيقونة في خانة البحث تبين حالة الجلسة (منعقدة، لم تنعقد، انتهت)، حيث تشير الجلسة المنعقدة إلى الدعاوى التي توجد لها محاضر غير مثبتة، بينما التي لم تنعقد فتشير إلى الدعاوى التي لا توجد لها محاضر بتاريخ اليوم، فيما تُبين حالة الجلسة التي انتهت بأنها الدعاوى التي توجد لها محاضر تم تثبيتها.

كما تم إطلاق خدمة المصادقة على المحاضر للقضاة وأمناء السر، حيث تتيح الخدمة للقضاة وأمناء السر استعراض ومصادقة المحاضر بشكل إلكتروني متكامل، وفقاً للمواد والإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى التوقيع الحي في محاكم ديوان المظالم كافة، حيث تتميز هذه الخدمة بالتكامل نحو التحول للملف الإلكتروني وتخفيف الأعباء الإدارية عن القاضي.

ويسعى ديوان المظالم من خلال الخدمات الإلكترونية التي يتم استحداثها لاستكمال منظومته القضائية بشكلها الإلكتروني؛ لتسهم في رفع جودة العمل الرقمي، التي تسهل إجراءات القضايا المنظورة أمام محاكم ديوان المظالم، وتهدف إلى بناء منظومة قضائية رقمية تحقق التحول الرقمي لجميع أعماله.

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