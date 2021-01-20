بعد فيديو وليمة الغزال.. مصادر: الجهات المعنية حقَّقت وتبيَّن أن الوضيحي تربية مزارع

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه أشخاصًا يعلنون عزمهم على إقامة وليمة غداء على غزال وضيحي.

ووفقًا للمعلومات، فقد استدعت الجهات الأمنية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وأحالته للجهات المختصة، واتضح أن الأشخاص اشتروا الغزال من محمية خاصة، وأنه تربية مزارع، ولم يتم صيده.