النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد فيديو وليمة الغزال.. مصادر: الجهات المعنية حقَّقت وتبيَّن أن الوضيحي تربية مزارع

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه أشخاصًا يعلنون عزمهم على إقامة وليمة غداء على غزال وضيحي.

ووفقًا للمعلومات، فقد استدعت الجهات الأمنية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وأحالته للجهات المختصة، واتضح أن الأشخاص اشتروا الغزال من محمية خاصة، وأنه تربية مزارع، ولم يتم صيده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد فيديو وليمة الغزال.. مصادر: الجهات المعنية حقَّقت وتبيَّن أن الوضيحي تربية مزارع
سبق

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه أشخاصًا يعلنون عزمهم على إقامة وليمة غداء على غزال وضيحي.

ووفقًا للمعلومات، فقد استدعت الجهات الأمنية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وأحالته للجهات المختصة، واتضح أن الأشخاص اشتروا الغزال من محمية خاصة، وأنه تربية مزارع، ولم يتم صيده.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
10:54 PM
اخر تعديل
20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
11:52 PM

بعد فيديو وليمة الغزال.. مصادر: الجهات المعنية حقَّقت وتبيَّن أن الوضيحي تربية مزارع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
20,472

كشفت مصادر "سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي ظهر فيه أشخاصًا يعلنون عزمهم على إقامة وليمة غداء على غزال وضيحي.

ووفقًا للمعلومات، فقد استدعت الجهات الأمنية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وأحالته للجهات المختصة، واتضح أن الأشخاص اشتروا الغزال من محمية خاصة، وأنه تربية مزارع، ولم يتم صيده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,105
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,881

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة