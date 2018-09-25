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البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة

اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية

أدانت مملكة البحرين اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، لطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها؛ مشيدة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين؛ مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة
سبق

أدانت مملكة البحرين اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، لطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها؛ مشيدة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين؛ مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
06:08 PM

البحرين تُدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة

اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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أدانت مملكة البحرين اليوم، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، لطائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه المملكة، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها؛ مشيدة بيقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرتين المسيرتين؛ مشددة في الوقت نفسه على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها، والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

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