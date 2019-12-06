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بعد قتله آخر بساكتون.. شاب يضع حدًا لحياته شنقًا في صبيا

ثلاجة الموتى جمعت بين جثتي الجاني والمجني عليه

جمعت ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام بين جثماني القاتل والمقتول في الواقعة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وتمثلت في مصرع شاب على يد آخر بطلقة سلاح صيد "ساكتون".

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق، أن القاتل وضع حدًا لحياته وشنق نفسه بعد أيام من ارتكابه جريمة القتل، وقد أودعت جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام مع جثمان القتيل من أجل استكمال الإجراءات والدفن.

وكان قد قُتل شاب سعودي، الأسبوع الماضي، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق"، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية، وبدأت التحقيقات معه على الفور، وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

الجهات الأمنية صبيا مستشفى صبيا العام. ثلاجة موتى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قتله آخر بساكتون.. شاب يضع حدًا لحياته شنقًا في صبيا
سبق

جمعت ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام بين جثماني القاتل والمقتول في الواقعة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وتمثلت في مصرع شاب على يد آخر بطلقة سلاح صيد "ساكتون".

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق، أن القاتل وضع حدًا لحياته وشنق نفسه بعد أيام من ارتكابه جريمة القتل، وقد أودعت جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام مع جثمان القتيل من أجل استكمال الإجراءات والدفن.

وكان قد قُتل شاب سعودي، الأسبوع الماضي، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق"، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية، وبدأت التحقيقات معه على الفور، وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
01:20 AM

بعد قتله آخر بساكتون.. شاب يضع حدًا لحياته شنقًا في صبيا

ثلاجة الموتى جمعت بين جثتي الجاني والمجني عليه

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محمد المواسي - جازان
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جمعت ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام بين جثماني القاتل والمقتول في الواقعة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي، وتمثلت في مصرع شاب على يد آخر بطلقة سلاح صيد "ساكتون".

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق، أن القاتل وضع حدًا لحياته وشنق نفسه بعد أيام من ارتكابه جريمة القتل، وقد أودعت جثمانه ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام مع جثمان القتيل من أجل استكمال الإجراءات والدفن.

وكان قد قُتل شاب سعودي، الأسبوع الماضي، في محافظة صبيا بمنطقة جازان، من جراء تعرضه لطلقة سلاح صيد "ساكتون"، واخترقت قلبه واستقرت في العمود الفقري وفتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها على الفور.

وكشفت مصادر طبية لـ"سبق"، أن الشاب القتيل في الثلاثينيات من العمر لقي مصرعه من جراء الطلقة وأودعت جثمانه في ثلاجة مستشفى صبيا العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن الجاني ألقي القبض عليه من قِبل الجهات الأمنية، وبدأت التحقيقات معه على الفور، وباشرت النيابة العامة إجراءاتها تجاه القضية.

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