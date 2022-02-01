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وزير الاتصالات يبحث مع نظيره النيجيري دعم نمو الاقتصاد الرقمي

ناقشا أوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة مساء اليوم، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الدكتور عيسى إبراهيم، أوجه التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي ينطلق غداً في الرياض، استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية إلى تمكّين المملكة رقمياً، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولاً لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الرقمي، والعمل على سياسات الاقتصاد الرقمي.

الرياض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نيجيريا وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بنيجيريا الاقتصاد الرقمي الاستثمار LEAP

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الاتصالات يبحث مع نظيره النيجيري دعم نمو الاقتصاد الرقمي
سبق

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة مساء اليوم، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الدكتور عيسى إبراهيم، أوجه التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي ينطلق غداً في الرياض، استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية إلى تمكّين المملكة رقمياً، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولاً لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الرقمي، والعمل على سياسات الاقتصاد الرقمي.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
12:43 AM

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره النيجيري دعم نمو الاقتصاد الرقمي

ناقشا أوجه التعاون المشترك وفرص الاستثمار ورفع مستوى الخدمات الإلكترونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة مساء اليوم، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية نيجيريا الدكتور عيسى إبراهيم، أوجه التعاون بين البلدين، وفرص الاستثمار، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.

وجرى خلال اللقاء الذي جاء على هامش انعقاد مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي ينطلق غداً في الرياض، استعراض توجهات الوزارة الإستراتيجية الساعية إلى تمكّين المملكة رقمياً، ورفع مستوى الخدمات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير المهارات الرقمية، ورفع مشاركة القطاع الخاص ورواد الأعمال في تنفيذ مشروعات التحوّل الرقمي، وصولاً لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقميٍ مُزدهر، ومستقبل أفضل للمملكة.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في إطار منظمة التعاون الرقمي، والعمل على سياسات الاقتصاد الرقمي.

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