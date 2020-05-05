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الانقلاب في قطر.. مقتل نائب قائد "لخويا" بعد محاولته اقتحام قصر "الوجبة".. وسفير قطري يؤكد إطلاق النار

صحف تركية تكشف تفاصيل ما حدث في قطر فجر اليوم للإطاحة بالشيخ تميم

نشرت عددٌ من الصحف التركية تفاصيل محاولة الانقلاب التي جرت في قطر فجر اليوم للإطاحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي صحف موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليف دولة قطر.

ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الصحف التركية ذكرت أن ضابطًا تركيًا أحبط محاولة اقتحام قصر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وقتل نائب قائد اللواء لخويا، محمد بن عبدالعزيز بن ناصر العطية، لمحاولته دخول قصر الوجبة دون إذن رسمي.

ونشرت الصحافة التركية، ومن بينها موقع "أجان سبور" وجريدة "إيه بيه سي" (ABC) وجريدة "تالا 1" وموقع "توبلومصال" وجريدة "يني تشاغ"، فيديوهات وصورًا توثق لإطلاق النار والاشتباكات التي وقعت ضمن محاولة الانقلاب، وقالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استُهدف مباشرة، فيما ردت المخابرات القطرية على مخططي الانقلاب.

وكشفت الصحف أن هناك حملة اعتقالات تجري حاليًا، وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مناطق النزاع، وأن قوات الشرطة دهمت النقاط التي ارتبطت بمخططي الانقلاب.

ونفى السفير القطري في موسكو فهد العطية، حدوث محاولة انقلاب في قطر، وقال في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل وسمعت فيها أصوات إطلاق نار لا علاقة لها بانقلاب.

وكان عددٌ من المغردين تداولوا مقاطع فيديو تتحدث عن وجود إطلاق نار كثيف في مدينة الوكرة القطرية، واحتمالية وجود انقلاب يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، بعد أن أمر أمير قطر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة.

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الانقلاب في قطر.. مقتل نائب قائد "لخويا" بعد محاولته اقتحام قصر "الوجبة".. وسفير قطري يؤكد إطلاق النار
سبق

نشرت عددٌ من الصحف التركية تفاصيل محاولة الانقلاب التي جرت في قطر فجر اليوم للإطاحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي صحف موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليف دولة قطر.

ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الصحف التركية ذكرت أن ضابطًا تركيًا أحبط محاولة اقتحام قصر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وقتل نائب قائد اللواء لخويا، محمد بن عبدالعزيز بن ناصر العطية، لمحاولته دخول قصر الوجبة دون إذن رسمي.

ونشرت الصحافة التركية، ومن بينها موقع "أجان سبور" وجريدة "إيه بيه سي" (ABC) وجريدة "تالا 1" وموقع "توبلومصال" وجريدة "يني تشاغ"، فيديوهات وصورًا توثق لإطلاق النار والاشتباكات التي وقعت ضمن محاولة الانقلاب، وقالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استُهدف مباشرة، فيما ردت المخابرات القطرية على مخططي الانقلاب.

وكشفت الصحف أن هناك حملة اعتقالات تجري حاليًا، وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مناطق النزاع، وأن قوات الشرطة دهمت النقاط التي ارتبطت بمخططي الانقلاب.

ونفى السفير القطري في موسكو فهد العطية، حدوث محاولة انقلاب في قطر، وقال في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل وسمعت فيها أصوات إطلاق نار لا علاقة لها بانقلاب.

وكان عددٌ من المغردين تداولوا مقاطع فيديو تتحدث عن وجود إطلاق نار كثيف في مدينة الوكرة القطرية، واحتمالية وجود انقلاب يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، بعد أن أمر أمير قطر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:34 AM

الانقلاب في قطر.. مقتل نائب قائد "لخويا" بعد محاولته اقتحام قصر "الوجبة".. وسفير قطري يؤكد إطلاق النار

صحف تركية تكشف تفاصيل ما حدث في قطر فجر اليوم للإطاحة بالشيخ تميم

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حامد العلي - الرياض
13
29,029

نشرت عددٌ من الصحف التركية تفاصيل محاولة الانقلاب التي جرت في قطر فجر اليوم للإطاحة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهي صحف موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حليف دولة قطر.

ووفقًا لصحيفة "اليوم السابع"، فإن الصحف التركية ذكرت أن ضابطًا تركيًا أحبط محاولة اقتحام قصر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وقتل نائب قائد اللواء لخويا، محمد بن عبدالعزيز بن ناصر العطية، لمحاولته دخول قصر الوجبة دون إذن رسمي.

ونشرت الصحافة التركية، ومن بينها موقع "أجان سبور" وجريدة "إيه بيه سي" (ABC) وجريدة "تالا 1" وموقع "توبلومصال" وجريدة "يني تشاغ"، فيديوهات وصورًا توثق لإطلاق النار والاشتباكات التي وقعت ضمن محاولة الانقلاب، وقالت إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استُهدف مباشرة، فيما ردت المخابرات القطرية على مخططي الانقلاب.

وكشفت الصحف أن هناك حملة اعتقالات تجري حاليًا، وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مناطق النزاع، وأن قوات الشرطة دهمت النقاط التي ارتبطت بمخططي الانقلاب.

ونفى السفير القطري في موسكو فهد العطية، حدوث محاولة انقلاب في قطر، وقال في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل وسمعت فيها أصوات إطلاق نار لا علاقة لها بانقلاب.

وكان عددٌ من المغردين تداولوا مقاطع فيديو تتحدث عن وجود إطلاق نار كثيف في مدينة الوكرة القطرية، واحتمالية وجود انقلاب يقوده رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق حمد بن جاسم، بعد أن أمر أمير قطر بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستشفى في الدوحة قبل أيام قليلة.

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