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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 81.61 دولارًا للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.9%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها، ومع متابعة تصريحات المسؤولين حول مستويات الطلب والأسعار.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 655 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.8 مليون برميل، وهو مستوى يتجاوز توقعات انخفاضها 600 ألف؛ مما أثار توقعات بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد يتدخل للسحب من المخزون الاستراتيجي لكبح الأسعار المرتفعة.

ومع ذلك تَوقع "ستيفن نالي" مدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالإنابة، أن يكون لخطوة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تأثير قصير الأمد على أسواق الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 81.61 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% مسجلة 80.04 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 81.61 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها، ومع متابعة تصريحات المسؤولين حول مستويات الطلب والأسعار.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 655 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.8 مليون برميل، وهو مستوى يتجاوز توقعات انخفاضها 600 ألف؛ مما أثار توقعات بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد يتدخل للسحب من المخزون الاستراتيجي لكبح الأسعار المرتفعة.

ومع ذلك تَوقع "ستيفن نالي" مدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالإنابة، أن يكون لخطوة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تأثير قصير الأمد على أسواق الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 81.61 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% مسجلة 80.04 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
11:22 AM

أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 81.61 دولارًا للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.9%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بارتفاعها، ومع متابعة تصريحات المسؤولين حول مستويات الطلب والأسعار.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط 655 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

فيما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.8 مليون برميل، وهو مستوى يتجاوز توقعات انخفاضها 600 ألف؛ مما أثار توقعات بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد يتدخل للسحب من المخزون الاستراتيجي لكبح الأسعار المرتفعة.

ومع ذلك تَوقع "ستيفن نالي" مدير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالإنابة، أن يكون لخطوة السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تأثير قصير الأمد على أسواق الخام.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 81.61 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% مسجلة 80.04 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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