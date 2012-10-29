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الأخضر الشاب يتغلب على البحرين ودياً.. في ختام معسكر الدمام

ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النهضة، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، والذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وافتتح منتخب البحرين أولاً التسجيل بعد مضيّ 22 دقيقة، ليحرز اللاعب سلطان العنزي هدف التعادل في الدقيقة 34، وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثاني لصالح الأخضر في الدقيقة 77.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، وعبد الله الربيعي، وعبد الرحمن عبد القادر، وزياد الجهني، وسالم مقعدي، وسلطان العنزي، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وريان البلوشي.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يتغلب على البحرين ودياً.. في ختام معسكر الدمام
سبق

تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النهضة، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، والذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وافتتح منتخب البحرين أولاً التسجيل بعد مضيّ 22 دقيقة، ليحرز اللاعب سلطان العنزي هدف التعادل في الدقيقة 34، وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثاني لصالح الأخضر في الدقيقة 77.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، وعبد الله الربيعي، وعبد الرحمن عبد القادر، وزياد الجهني، وسالم مقعدي، وسلطان العنزي، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وريان البلوشي.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:33 PM

الأخضر الشاب يتغلب على البحرين ودياً.. في ختام معسكر الدمام

ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تغلب المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم على ضيفه منتخب البحرين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب نادي النهضة، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، والذي جاء ضمن إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان.

وافتتح منتخب البحرين أولاً التسجيل بعد مضيّ 22 دقيقة، ليحرز اللاعب سلطان العنزي هدف التعادل في الدقيقة 34، وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثاني لصالح الأخضر في الدقيقة 77.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: مشاري سنيور في حراسة المرمى، وأحمد النخلي، ونواف المطيري، وعبد الله الربيعي، وعبد الرحمن عبد القادر، وزياد الجهني، وسالم مقعدي، وسلطان العنزي، وحسن العلي، وهزاع الغامدي، وريان البلوشي.

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