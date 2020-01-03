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التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني

بعد قصف موكبه

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

مقتل قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني
سبق

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
04:47 AM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:23 PM

التلفزيون العراقي يعلن هلاك الإرهابي قاسم سليماني

بعد قصف موكبه

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
217
129,905

أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، فجر اليوم، مقتل قاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكّد التلفزيون العراقي هلاك قاسم سليماني؛ وأبو مهدي المهندس؛ في قصفٍ استهدف موكبهما.

من جهتهم، أكّد مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز"، أن واشنطن نفّذت ضرباتٍ ضدّ هدفين لهما صلة بإيران في بغداد.

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