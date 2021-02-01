بعد إنهاء علاقته بـ" الجزيرة ".. الإماراتي "عموري" عاطل

بات اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن " عموري " خارج أسوار نادي الجزيرة الإماراتي، عقب وصول الطرفين إلى اتفاق إنهاء العلاقة بالتراضي، وبالتالي فإن الأيام المتبقية القليلة في فترة الانتقالات الشتوية كفيلة بتحديد وجهة اللاعب الجديدة سواء بعقد جديد داخل الإمارات أو الانتقال لأحد الأندية السعودية من جديد.

وكانت محطات العين والهلال السعودي وختاماً الجزيرة هي فترة ارتداء "عموري" قمصان تلك الفرق، بيد أن تجربة العين كانت الأبرز من حيث تسجيل الأهداف وتحقيق البطولات، قبل أن يصاب بالرباط الصليبي في 3 مناسبات.