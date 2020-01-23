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"مشروع تيد كروز".. ورقة أميركية لكبح إرهاب ميليشيا الحوثي

جرس إنذار يحذّر من تحوّل ميليشيات الحوثي إلى "داعش جديد"

قدَّم السيناتور الجمهوري تيد كروز؛ مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي، يطالب بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.

وعدَّ باحثون بالشأن الأميركي واليمني والدولي، أن المشروع بمنزلة "جرس إنذار" يحذّر من تحول ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى "داعش جديد" بدعمٍ إيراني، متوقعين أن يتم "تمرير المشروع بأسرع وقت".

ومشروع "قانون كروز" من شأنه إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي طال منشآت مدنية.

يأتي المشروع في وقت يبذل الكونغرس الأميركي جهوداً لإعادة فرض العقوبات على الميليشيات الإيرانية في اليمن.

سيمرّر بأسرع وقت

ويسعى السيناتور الأميركي إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن؛ لوضع الحوثي، وجميع الهيئات التابعة له، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يومًا.

تيد كروز؛ أكّد أنه ملتزم بالضغط على إدارة جو بايدن؛ لإعادة فرضٍ سريعٍ للعقوبات على الحوثيين؛ لوقف اعتداءاتهم على دول الجوار وجرائمهم في اليمن.

ضربة لإيران

وتعتزم إدارة بايدن؛ إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، وهذا الموقف جاء على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، الثلاثاء، في أعقاب التنديدات على العدوان الحوثي السافر ضد منشآت مدنية بالإمارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"مشروع تيد كروز".. ورقة أميركية لكبح إرهاب ميليشيا الحوثي
سبق

قدَّم السيناتور الجمهوري تيد كروز؛ مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي، يطالب بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.

وعدَّ باحثون بالشأن الأميركي واليمني والدولي، أن المشروع بمنزلة "جرس إنذار" يحذّر من تحول ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى "داعش جديد" بدعمٍ إيراني، متوقعين أن يتم "تمرير المشروع بأسرع وقت".

ومشروع "قانون كروز" من شأنه إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي طال منشآت مدنية.

يأتي المشروع في وقت يبذل الكونغرس الأميركي جهوداً لإعادة فرض العقوبات على الميليشيات الإيرانية في اليمن.

سيمرّر بأسرع وقت

ويسعى السيناتور الأميركي إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن؛ لوضع الحوثي، وجميع الهيئات التابعة له، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يومًا.

تيد كروز؛ أكّد أنه ملتزم بالضغط على إدارة جو بايدن؛ لإعادة فرضٍ سريعٍ للعقوبات على الحوثيين؛ لوقف اعتداءاتهم على دول الجوار وجرائمهم في اليمن.

ضربة لإيران

وتعتزم إدارة بايدن؛ إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، وهذا الموقف جاء على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، الثلاثاء، في أعقاب التنديدات على العدوان الحوثي السافر ضد منشآت مدنية بالإمارات.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:44 AM

"مشروع تيد كروز".. ورقة أميركية لكبح إرهاب ميليشيا الحوثي

جرس إنذار يحذّر من تحوّل ميليشيات الحوثي إلى "داعش جديد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدَّم السيناتور الجمهوري تيد كروز؛ مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي، يطالب بفرض عقوبات على ميليشيات الحوثي ومسؤوليها وعملائها أو المنتسبين إليها، بسبب أعمال الإرهاب الدولي.

وعدَّ باحثون بالشأن الأميركي واليمني والدولي، أن المشروع بمنزلة "جرس إنذار" يحذّر من تحول ميليشيات الحوثي الإرهابية، إلى "داعش جديد" بدعمٍ إيراني، متوقعين أن يتم "تمرير المشروع بأسرع وقت".

ومشروع "قانون كروز" من شأنه إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على لائحة المنظمات الإرهابية، بعد الهجوم الأخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي الذي طال منشآت مدنية.

يأتي المشروع في وقت يبذل الكونغرس الأميركي جهوداً لإعادة فرض العقوبات على الميليشيات الإيرانية في اليمن.

سيمرّر بأسرع وقت

ويسعى السيناتور الأميركي إلى تمرير القانون الخاص بالعقوبات إلى الرئيس جو بايدن؛ لوضع الحوثي، وجميع الهيئات التابعة له، ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في غضون 30 يومًا.

تيد كروز؛ أكّد أنه ملتزم بالضغط على إدارة جو بايدن؛ لإعادة فرضٍ سريعٍ للعقوبات على الحوثيين؛ لوقف اعتداءاتهم على دول الجوار وجرائمهم في اليمن.

ضربة لإيران

وتعتزم إدارة بايدن؛ إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، وهذا الموقف جاء على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، الثلاثاء، في أعقاب التنديدات على العدوان الحوثي السافر ضد منشآت مدنية بالإمارات.

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