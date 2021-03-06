السعودي ياسر بن سعيدان بطلاً لرالي الشرقية 2021

حافظ على المركز الأول منذ البداية حتى النهاية

تُوج البطل السعودي ياسر بن سعيدان ببطولة رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، بعد أن تمكن من المحافظة على المركز الأول منذ البداية حتى النهاية.

ونجح ياسر بن سعيدان مع ملاحه الروسي أليكسي كوزميش على متن "ميني جون كوبر ووركس" بالفوز بالرالي بنسخة العالم الحالي 2021م.

وشهدت المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 والتي أقيمت اليوم السبت بعض الحوادث، مما اضطر بعض المتسابقين للانسحاب من المرحلة الثانية بسبب تعرضهم لحوادث، وهم مشعل الغنيم وبدر أبا الخيل، عبدالمجيد الخليفي، يزيد الراجحي، عبدالله الأسمر الرمال (من السعودية) وجمال القطيطي ومحمد الكعبي من (قطر).

وبدأت هذه الانسحابات بالبطل يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى باستخدام مروحية، لإجراء مزيد من الفحوصات.

وقد أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أنه تم إلغاء الحفل الختامي لرالي الشرقية تويوتا الدولي اليوم على أن يقام المؤتمر الصحفي وتوزيع الجوائز في مقر السباق.