في بيشة.. 180 متبرعًا ومتبرعة بحملة "سأبتسم والسبب قطرة من دمك"

قائدة فريق "بصمة" التطوعي: نطالب بتوفير سيارة متنقلة للتبرع بالدم

أنهت متطوعات فريق بصمة بيشة التطوعي، بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، حملة التبرع بالدم تحت شعار "سأبتسم والسبب قطرة من دمك".

واستمرت الحملة ثلاثة أيام ابتداءً من مساء الثلاثاء الماضي، برعاية من محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، وبمشاركة 180 متبرعًا ومتبرعة.

وقالت قائدة الفريق أماني آل رفدة: هذه المبادرة تعتبر من المبادرات النافعة التي قدمها الفريق بالتعاون مع مستشفى الملك عبدالله، وذلك لما لهذه المبادرة من أجر وثواب من رب العباد للمتبرعين ونفع وانقاذ لحياة مريض.

وأضافت: نتمنى توفير سيارة متنقلة للتبرع بالدم لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتبرعين والمتبرعات لسد حاجة بنك الدم في بيشة بشكل مستمر ونشر ثقافة التبرع بالدم بشكل عام.