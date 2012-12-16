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الهلال ينهي تحضيراته لـ"ديربي الرياض".. ومدرب النصر يجتمع باللاعبين

من خلال التدريبات الميدانية اليوم

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليـوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فرض الجهاز الفني في الجزء الأول من الحصة التدريبية تدريبات فنية متنوعة، شرح خلالها المدير الفني "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يطبقها على جزء من الملعب.

فيما أدى اللاعبون في الجزء الأخير من مرانهم اليوم تطبيقات فنية، استعدادًا للقاء الغد.

في الجانب الآخر اختتم النصر، اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة الفريق عصر الغد أمام الهلال.

حيث اشتملت الحصة التدريبية، على تمارين لياقية متنوعة، أعقبها تمارين فنية باستخدام الكرة، وتدريبات تكتيكية مختلفة، قبل أن يختتم بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وطالب المدير الفني الأرجنتيني "روسو" اللاعبين بتطبيق نهجه التكتيكي والتركيز العالي طوال دقائق مباراتهم مع الهلال، وذلك خلال اجتماع عقده معهم، قبل بداية المران.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي تحضيراته لـ"ديربي الرياض".. ومدرب النصر يجتمع باللاعبين
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليـوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فرض الجهاز الفني في الجزء الأول من الحصة التدريبية تدريبات فنية متنوعة، شرح خلالها المدير الفني "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يطبقها على جزء من الملعب.

فيما أدى اللاعبون في الجزء الأخير من مرانهم اليوم تطبيقات فنية، استعدادًا للقاء الغد.

في الجانب الآخر اختتم النصر، اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة الفريق عصر الغد أمام الهلال.

حيث اشتملت الحصة التدريبية، على تمارين لياقية متنوعة، أعقبها تمارين فنية باستخدام الكرة، وتدريبات تكتيكية مختلفة، قبل أن يختتم بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وطالب المدير الفني الأرجنتيني "روسو" اللاعبين بتطبيق نهجه التكتيكي والتركيز العالي طوال دقائق مباراتهم مع الهلال، وذلك خلال اجتماع عقده معهم، قبل بداية المران.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:26 PM

الهلال ينهي تحضيراته لـ"ديربي الرياض".. ومدرب النصر يجتمع باللاعبين

من خلال التدريبات الميدانية اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليـوم الأربعاء، تحضيراته الميدانية، استعدادًا لمواجهة نظيره "النصر"، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

فرض الجهاز الفني في الجزء الأول من الحصة التدريبية تدريبات فنية متنوعة، شرح خلالها المدير الفني "جارديم" عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يطبقها على جزء من الملعب.

فيما أدى اللاعبون في الجزء الأخير من مرانهم اليوم تطبيقات فنية، استعدادًا للقاء الغد.

في الجانب الآخر اختتم النصر، اليوم الأربعاء استعداداته لمباراة الفريق عصر الغد أمام الهلال.

حيث اشتملت الحصة التدريبية، على تمارين لياقية متنوعة، أعقبها تمارين فنية باستخدام الكرة، وتدريبات تكتيكية مختلفة، قبل أن يختتم بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وطالب المدير الفني الأرجنتيني "روسو" اللاعبين بتطبيق نهجه التكتيكي والتركيز العالي طوال دقائق مباراتهم مع الهلال، وذلك خلال اجتماع عقده معهم، قبل بداية المران.

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