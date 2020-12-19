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الشباب يكثف تحضيراته للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة التعاون

يكثِّف فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في بريدة لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" الحصة التدريبية اليوم السبت بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها تقسيمة تكتيكية، أقامها في منتصف الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.

الشباب التعاون الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الشباب يكثف تحضيراته للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة التعاون
سبق

يكثِّف فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في بريدة لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" الحصة التدريبية اليوم السبت بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها تقسيمة تكتيكية، أقامها في منتصف الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
11:58 PM

الشباب يكثف تحضيراته للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثِّف فريق الشباب الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة التعاون الاثنين المقبل في بريدة لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ المدير الفني للفريق الشبابي "بيدرو" الحصة التدريبية اليوم السبت بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، ثم أخضع اللاعبين لتطبيق الجُمل الفنية الخاصة باللقاء في منتصف الملعب، تلاها تقسيمة تكتيكية، أقامها في منتصف الملعب، خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي اعتمده للمباراة.

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