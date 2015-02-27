النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 338 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 320 خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا يعد تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل "خاشقجي" هو والعدم سواء؟

المملكة اتخذت كل الإجراءات الضامنة لسير وتحقق العدالة

تحلى موقف السعودية في التعامل مع قضية مواطنها جمال خاشقجي، الذي تعرض لعملية قتل بشعة في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر عام 2018، بالشفافية وقبول النتائج التي توصلت إليها أجهزتها العدلية في التحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة، فعندما أفادت التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص أن "خاشقجي" حضر إلى القنصلية وخرج منها، أعلنت المملكة ذلك، معربة عن استعدادها لتفتيش مبنى القنصلية، وقد تجول فيها صحافيون من وكالة "رويترز" بالفعل، وكان ذلك بعد أربعة أيام فحسب من اختفاء "خاشقجي"، وأعلنت الوكالة في نص خبرها المنشور في 7 أكتوبر 2018 أن "خاشقجي ليس موجوداً في مقر البعثة، وأن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس".

انحراف المسؤولين

وعندما تبين لأجهزة التحقيق السعودية انحراف المسؤولين الذين تعاملوا مع "خاشقجي" في القنصلية، وإساءة استخدامهم للصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظائفهم، وتورطهم في ارتكاب جريمة قتل "خاشقجي"، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة "خاشقجي" في القنصلية السعودية باسطنبول، وأن المناقشات التي جرت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فيها؛ أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ مما أدى إلى وفاته، مبيناً أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، البالغ عددهم 18 شخصاً جميعهم سعوديون، تمهيداً لمحاسبة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وكما يشير استرجاع الأحداث فإن تعامل السعودية مع القضية كان من خلال جهازها القضائي، ومرتبطًا بالنتائج التي يتوصل إليها، وقد التزمت الدولة السعودية وصانعو القرار فيها بالأهلية الاختصاصية للنظام القضائي للتعامل مع القضية دون تدخل، كما التزموا بالنتائج التي يتوصل إليها، وتطابقاً مع النتائج وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قتل "خاشقجي" بأنه جريمة بشعة، وأنه يتحمل المسؤولية عن مقتله على أيدي مسؤولين في أجهزة حكومية؛ لأن ذلك حدث وهو في موقع السلطة، وبعد استكمال التحقيقات وإحالتها للمحكمة المختصة جرى الحكم على 5 أشخاص بالإعدام وسجن 3 آخرين في قضية "خاشقجي".

صدور الأحكام

وجرت محاكمة الأشخاص المرتبطين بالقضية في 9 جلسات وصدور الحكم في جلسة عاشرة، وفي جميع الجلسات حضر ممثلون عن تركيا وأسرة "خاشقجي"، أعربت عن ثقتها في القضاء السعودي ورضاها عن الأحكام الصادرة بحق المتورطين، وبعد نحو 5 أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية عفا أبناء "خاشقجي" عن قتلة والدهم، وبناء على تنازل أولياء الدم أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً قضت بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بالسجن 10 سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم.

وبناء على ما يثبته تسلسل الأحداث فإن المملكة تعاملت مع القضية في إطارٍ من الاختصاص القضائي والشفافية، واتخذت كل الإجراءات التي تضمن سير العدالة بالطرق المعمول بها في الدول الأخرى حيال ارتكاب الجرائم الجنائية، وقد كانت أسرة "خاشقجي" حاضرة ومطلعة على كل مراحل المحاكمة، وقد اتخذت موقفها بالعفو عن القتلة بدافع من قناعتها بنزاهة المحاكمة وتحقق العدالة، وأمام قانونية التعامل الذي انتهجته المملكة إزاء قضية "خاشقجي"، فإن ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية، والمبنى على استنتاجات تفتقر إلى أي دليل، ليس له قيمة قانونية يعتد بها، ومادام مجرداً من القيمة القانونية، فهو والعدم سواء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لماذا يعد تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل "خاشقجي" هو والعدم سواء؟
سبق

تحلى موقف السعودية في التعامل مع قضية مواطنها جمال خاشقجي، الذي تعرض لعملية قتل بشعة في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر عام 2018، بالشفافية وقبول النتائج التي توصلت إليها أجهزتها العدلية في التحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة، فعندما أفادت التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص أن "خاشقجي" حضر إلى القنصلية وخرج منها، أعلنت المملكة ذلك، معربة عن استعدادها لتفتيش مبنى القنصلية، وقد تجول فيها صحافيون من وكالة "رويترز" بالفعل، وكان ذلك بعد أربعة أيام فحسب من اختفاء "خاشقجي"، وأعلنت الوكالة في نص خبرها المنشور في 7 أكتوبر 2018 أن "خاشقجي ليس موجوداً في مقر البعثة، وأن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس".

انحراف المسؤولين

وعندما تبين لأجهزة التحقيق السعودية انحراف المسؤولين الذين تعاملوا مع "خاشقجي" في القنصلية، وإساءة استخدامهم للصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظائفهم، وتورطهم في ارتكاب جريمة قتل "خاشقجي"، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة "خاشقجي" في القنصلية السعودية باسطنبول، وأن المناقشات التي جرت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فيها؛ أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ مما أدى إلى وفاته، مبيناً أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، البالغ عددهم 18 شخصاً جميعهم سعوديون، تمهيداً لمحاسبة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وكما يشير استرجاع الأحداث فإن تعامل السعودية مع القضية كان من خلال جهازها القضائي، ومرتبطًا بالنتائج التي يتوصل إليها، وقد التزمت الدولة السعودية وصانعو القرار فيها بالأهلية الاختصاصية للنظام القضائي للتعامل مع القضية دون تدخل، كما التزموا بالنتائج التي يتوصل إليها، وتطابقاً مع النتائج وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قتل "خاشقجي" بأنه جريمة بشعة، وأنه يتحمل المسؤولية عن مقتله على أيدي مسؤولين في أجهزة حكومية؛ لأن ذلك حدث وهو في موقع السلطة، وبعد استكمال التحقيقات وإحالتها للمحكمة المختصة جرى الحكم على 5 أشخاص بالإعدام وسجن 3 آخرين في قضية "خاشقجي".

صدور الأحكام

وجرت محاكمة الأشخاص المرتبطين بالقضية في 9 جلسات وصدور الحكم في جلسة عاشرة، وفي جميع الجلسات حضر ممثلون عن تركيا وأسرة "خاشقجي"، أعربت عن ثقتها في القضاء السعودي ورضاها عن الأحكام الصادرة بحق المتورطين، وبعد نحو 5 أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية عفا أبناء "خاشقجي" عن قتلة والدهم، وبناء على تنازل أولياء الدم أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً قضت بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بالسجن 10 سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم.

وبناء على ما يثبته تسلسل الأحداث فإن المملكة تعاملت مع القضية في إطارٍ من الاختصاص القضائي والشفافية، واتخذت كل الإجراءات التي تضمن سير العدالة بالطرق المعمول بها في الدول الأخرى حيال ارتكاب الجرائم الجنائية، وقد كانت أسرة "خاشقجي" حاضرة ومطلعة على كل مراحل المحاكمة، وقد اتخذت موقفها بالعفو عن القتلة بدافع من قناعتها بنزاهة المحاكمة وتحقق العدالة، وأمام قانونية التعامل الذي انتهجته المملكة إزاء قضية "خاشقجي"، فإن ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية، والمبنى على استنتاجات تفتقر إلى أي دليل، ليس له قيمة قانونية يعتد بها، ومادام مجرداً من القيمة القانونية، فهو والعدم سواء.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
03:51 PM

لماذا يعد تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل "خاشقجي" هو والعدم سواء؟

المملكة اتخذت كل الإجراءات الضامنة لسير وتحقق العدالة

A A A
محمد صبح - الرياض
2
4,303

تحلى موقف السعودية في التعامل مع قضية مواطنها جمال خاشقجي، الذي تعرض لعملية قتل بشعة في قنصليتها بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر عام 2018، بالشفافية وقبول النتائج التي توصلت إليها أجهزتها العدلية في التحقيق مع الأشخاص ذوي العلاقة، فعندما أفادت التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص أن "خاشقجي" حضر إلى القنصلية وخرج منها، أعلنت المملكة ذلك، معربة عن استعدادها لتفتيش مبنى القنصلية، وقد تجول فيها صحافيون من وكالة "رويترز" بالفعل، وكان ذلك بعد أربعة أيام فحسب من اختفاء "خاشقجي"، وأعلنت الوكالة في نص خبرها المنشور في 7 أكتوبر 2018 أن "خاشقجي ليس موجوداً في مقر البعثة، وأن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس".

انحراف المسؤولين

وعندما تبين لأجهزة التحقيق السعودية انحراف المسؤولين الذين تعاملوا مع "خاشقجي" في القنصلية، وإساءة استخدامهم للصلاحيات الممنوحة لهم بحكم وظائفهم، وتورطهم في ارتكاب جريمة قتل "خاشقجي"، أعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات الأولية أظهرت وفاة "خاشقجي" في القنصلية السعودية باسطنبول، وأن المناقشات التي جرت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده فيها؛ أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي؛ مما أدى إلى وفاته، مبيناً أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، البالغ عددهم 18 شخصاً جميعهم سعوديون، تمهيداً لمحاسبة المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وكما يشير استرجاع الأحداث فإن تعامل السعودية مع القضية كان من خلال جهازها القضائي، ومرتبطًا بالنتائج التي يتوصل إليها، وقد التزمت الدولة السعودية وصانعو القرار فيها بالأهلية الاختصاصية للنظام القضائي للتعامل مع القضية دون تدخل، كما التزموا بالنتائج التي يتوصل إليها، وتطابقاً مع النتائج وصف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قتل "خاشقجي" بأنه جريمة بشعة، وأنه يتحمل المسؤولية عن مقتله على أيدي مسؤولين في أجهزة حكومية؛ لأن ذلك حدث وهو في موقع السلطة، وبعد استكمال التحقيقات وإحالتها للمحكمة المختصة جرى الحكم على 5 أشخاص بالإعدام وسجن 3 آخرين في قضية "خاشقجي".

صدور الأحكام

وجرت محاكمة الأشخاص المرتبطين بالقضية في 9 جلسات وصدور الحكم في جلسة عاشرة، وفي جميع الجلسات حضر ممثلون عن تركيا وأسرة "خاشقجي"، أعربت عن ثقتها في القضاء السعودي ورضاها عن الأحكام الصادرة بحق المتورطين، وبعد نحو 5 أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية عفا أبناء "خاشقجي" عن قتلة والدهم، وبناء على تنازل أولياء الدم أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً قضت بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانين بالسجن 10 سنوات لواحد منهم، و7 سنوات لاثنين منهم.

وبناء على ما يثبته تسلسل الأحداث فإن المملكة تعاملت مع القضية في إطارٍ من الاختصاص القضائي والشفافية، واتخذت كل الإجراءات التي تضمن سير العدالة بالطرق المعمول بها في الدول الأخرى حيال ارتكاب الجرائم الجنائية، وقد كانت أسرة "خاشقجي" حاضرة ومطلعة على كل مراحل المحاكمة، وقد اتخذت موقفها بالعفو عن القتلة بدافع من قناعتها بنزاهة المحاكمة وتحقق العدالة، وأمام قانونية التعامل الذي انتهجته المملكة إزاء قضية "خاشقجي"، فإن ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن القضية، والمبنى على استنتاجات تفتقر إلى أي دليل، ليس له قيمة قانونية يعتد بها، ومادام مجرداً من القيمة القانونية، فهو والعدم سواء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,849

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة