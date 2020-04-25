وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح عبدالرزاق البجالي سبق 2020-04-25 طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام. وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام. يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره. وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 11:20 PM

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد





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طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.