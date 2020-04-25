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التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح

في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام صلاة التراويح فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح
سبق

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:20 PM

شاهد بالمسجد الحرام.. تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح

في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
45
95,435

طبقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التباعد بين المصلين داخل المسجد الحرام.

وأظهرت مقاطع فيديو تطبيق التباعد بين المصلين خلال أداء صلاة التراويح مساء اليوم في المسجد الحرام.

يأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت عن إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين، مع استمرار تعليق حضور المصلين، مبيّنة أن الصلاة ستكون خمس تسليمات فقط.

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