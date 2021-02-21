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نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

مقتل مهاجم وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الحرس

نجا وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي الليبي فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال، اليوم الأحد، في منطقة جنزور في العاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر أن العملية استهدفت إحدى سيارات الحماية التابعة لـ"باشاغا"، بينما كان في زيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيته، بيّن مصدر في وزارة الداخلية، أن المسلحين المشاركين في الهجوم قُتل، من بين 4 مسلحين شاركوا في العملية، وأصيب أحدهم في تبادل إطلاق النار، مع حرس وزير الداخلية.

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نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس
سبق

نجا وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي الليبي فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال، اليوم الأحد، في منطقة جنزور في العاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر أن العملية استهدفت إحدى سيارات الحماية التابعة لـ"باشاغا"، بينما كان في زيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيته، بيّن مصدر في وزارة الداخلية، أن المسلحين المشاركين في الهجوم قُتل، من بين 4 مسلحين شاركوا في العملية، وأصيب أحدهم في تبادل إطلاق النار، مع حرس وزير الداخلية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
07:05 PM

نجاة وزير الداخلية الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

مقتل مهاجم وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار مع الحرس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجا وزير الداخلية في حكومة المجلس الرئاسي الليبي فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال، اليوم الأحد، في منطقة جنزور في العاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر أن العملية استهدفت إحدى سيارات الحماية التابعة لـ"باشاغا"، بينما كان في زيارة تفقدية لفرع إدارة إنفاذ القانون، بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في طرابلس، وفقاً لـ"فرانس 24".

ومن ناحيته، بيّن مصدر في وزارة الداخلية، أن المسلحين المشاركين في الهجوم قُتل، من بين 4 مسلحين شاركوا في العملية، وأصيب أحدهم في تبادل إطلاق النار، مع حرس وزير الداخلية.

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