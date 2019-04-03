الكويت.. شاهد لحظة اندلاع حريق مصفاة ميناء عبدالله

تمت السيطرة عليه والعمل مستمر بشكل طبيعي

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، أن الحريق الذي اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبدالله، بات تحت السيطرة والتبريد.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة هاشم هاشم قوله: إن السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات.

وأضاف أنه لا توجد أي إصابات جراء الحريق. وقال إن العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة.

وأوضح أن الحريق اندلع في تمام الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من مساء الثلاثاء، وخلال نحو ساعة وربع تقريبًا تمت السيطرة عليه والحد من انتشاره، بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالته القصوى.

وأكد "هاشم" أن باقي وحدات مصفاة ميناء عبدالله تعمل بشكل طبيعي، وأن مخزون الكيروسين كافٍ للاستهلاك المحلي والتصدير أيضًا، إلى حين عودة عمل وحدة الكيروسين من جديد؛ حيث إن هناك عدة وحدات للمخزون في أكثر من موقع.

وقد انتشرت على مواقع التواصل لقطات مصورة للحظة اندلاع الحريق، وكيف انتشر حتى تمت السيطرة عليه.