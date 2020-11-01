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"الصحة": تسجيل 374 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 394 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 374 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 394 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347656 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 394 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 334236 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5420 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8000 والحالات الحرجة 771 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 374 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 394 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347656 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 394 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 334236 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5420 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8000 والحالات الحرجة 771 حالة.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
03:36 PM

"الصحة": تسجيل 374 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 394 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
14,635

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، تسجيل 374 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 347656 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 394 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 334236 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5420 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8000 والحالات الحرجة 771 حالة.

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