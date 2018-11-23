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أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية

القوات الخاصة أصدرت تنبيهاً: ابتداءً من 8 صباحاً حتى الرابعة عصراً

نبّه أمن الطرق مستخدمي طريق الرين - بيشة في كلا الاتجاهين، بوجود إغلاق جزئي عند العلامة الكيلومترية 279/30 الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران؛ لغرض أعمال ازدواجية الطريق، وذلك صباح اليوم .

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر: تنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين - بيشة عند العلامة الكيلومترية 279/30 صباح اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة 08:00 ص حتى الساعة 04:00 عصراً، وذلك لغرض أعمال ازدواجية الطريق، متمنين السلامة للجميع.

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أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية
سبق

نبّه أمن الطرق مستخدمي طريق الرين - بيشة في كلا الاتجاهين، بوجود إغلاق جزئي عند العلامة الكيلومترية 279/30 الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران؛ لغرض أعمال ازدواجية الطريق، وذلك صباح اليوم .

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر: تنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين - بيشة عند العلامة الكيلومترية 279/30 صباح اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة 08:00 ص حتى الساعة 04:00 عصراً، وذلك لغرض أعمال ازدواجية الطريق، متمنين السلامة للجميع.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:23 AM

أمن الطرق: إغلاق جزئي لطريق "الرين - بيشة" لأعمال الازدواجية

القوات الخاصة أصدرت تنبيهاً: ابتداءً من 8 صباحاً حتى الرابعة عصراً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه أمن الطرق مستخدمي طريق الرين - بيشة في كلا الاتجاهين، بوجود إغلاق جزئي عند العلامة الكيلومترية 279/30 الواقعة ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران؛ لغرض أعمال ازدواجية الطريق، وذلك صباح اليوم .

وقالت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر حسابها في تويتر: تنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين - بيشة عند العلامة الكيلومترية 279/30 صباح اليوم الثلاثاء؛ اعتبارًا من الساعة 08:00 ص حتى الساعة 04:00 عصراً، وذلك لغرض أعمال ازدواجية الطريق، متمنين السلامة للجميع.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,299
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,225
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,266

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