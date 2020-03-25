بعد قرار التأجيل لمدة عام.. اليابان تعيد جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث

بدأت اليابان اليوم، مهمتها بإعادة جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي الأكبر عالميًّا.

وقال متحدث اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس: "إن الأمر صعب جدًّا؛ فبعد 7 سنوات من العمل والاستعداد وعلى بُعد أشهر قليلة من الانطلاق، تجد نفسك مضطرًا أن تبدأ مرة أخرى من الصفر بسبب فيروس كورونا"؛ مشيرًا إلى أن الموعد الجديد سيكون بعد عام 2020، ولن يتجاوز صيف 2021؛ وذلك بالتنسيق بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدًا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع.