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بعد قرار التأجيل لمدة عام.. اليابان تعيد جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث

بدأت اليابان اليوم، مهمتها بإعادة جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي الأكبر عالميًّا.

وقال متحدث اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس: "إن الأمر صعب جدًّا؛ فبعد 7 سنوات من العمل والاستعداد وعلى بُعد أشهر قليلة من الانطلاق، تجد نفسك مضطرًا أن تبدأ مرة أخرى من الصفر بسبب فيروس كورونا"؛ مشيرًا إلى أن الموعد الجديد سيكون بعد عام 2020، ولن يتجاوز صيف 2021؛ وذلك بالتنسيق بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدًا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع.

فيروس كورونا الجديد طوكيو 2020

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد قرار التأجيل لمدة عام.. اليابان تعيد جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"
سبق

بدأت اليابان اليوم، مهمتها بإعادة جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي الأكبر عالميًّا.

وقال متحدث اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس: "إن الأمر صعب جدًّا؛ فبعد 7 سنوات من العمل والاستعداد وعلى بُعد أشهر قليلة من الانطلاق، تجد نفسك مضطرًا أن تبدأ مرة أخرى من الصفر بسبب فيروس كورونا"؛ مشيرًا إلى أن الموعد الجديد سيكون بعد عام 2020، ولن يتجاوز صيف 2021؛ وذلك بالتنسيق بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدًا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:53 PM

بعد قرار التأجيل لمدة عام.. اليابان تعيد جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

بسبب فيروس كورونا الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت اليابان اليوم، مهمتها بإعادة جدولة تنظيم دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"؛ وذلك بعد قرار تأجيلها لمدة عام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي أدى إلى تقلبات في جميع الجوانب التنظيمية للحدث الرياضي الأكبر عالميًّا.

وقال متحدث اللجنة الأولمبية البارالمبية الدولية كريغ سبينس: "إن الأمر صعب جدًّا؛ فبعد 7 سنوات من العمل والاستعداد وعلى بُعد أشهر قليلة من الانطلاق، تجد نفسك مضطرًا أن تبدأ مرة أخرى من الصفر بسبب فيروس كورونا"؛ مشيرًا إلى أن الموعد الجديد سيكون بعد عام 2020، ولن يتجاوز صيف 2021؛ وذلك بالتنسيق بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة اليابانية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1960، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدًا بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي إلى جانب 90 ألف متطوع.

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