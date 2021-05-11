"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة
قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار
نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-11
نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
07:13 PM
"الغذاء والدواء" تنصح بضرورة استخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة
قالت: لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.. يُفضّل استخدام المرطبات باستمرار
نصحت الهيئة العامة، بضرورة استخدام واقي الشمس، بعد منتجات تقشير البشرة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تنصح #الغذاء_والدواء باستخدام واقي الشمس بعد منتجات تقشير البشرة؛ لأنها تصبح أكثر حساسية لأشعة الشمس.
وأضافت: يُنصح باستخدام واقيات الشمس ذات عامل حماية 30 وما فوق، وكذلك استخدام مرطبات البشرة باستمرار.