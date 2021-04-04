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"أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا

في إطار متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت أمانة محافظة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية؛ حيث تباشر رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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"أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية؛ حيث تباشر رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
04:14 PM

"أمانة جدة" تواصل تعليق البسطات الرمضانية احترازيًّا

في إطار متابعتها تطبيق الإجراءات الاحترازية

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عبدالله الراجحي - جدة
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674

أعلنت أمانة محافظة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي احترازيًّا؛ وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية؛ حيث تباشر رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الوقائية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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