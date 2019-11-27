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في ختام جولته.. "أمير مكة": 13 مليار ريال قيمة المشاريع المعتمدة

قال: هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة "الطائف، ميسان، المويه، الخرمة، رنية، وتربة" بلغت قيمتها نحو ١٣ مليار ريال في مختلف القطاعات.

وقدم الأمير خالد الفيصل في ختام جولته على المحافظات الشرقية للمنطقة، شكره وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على الاهتمام الذي تحظى به محافظات المنطقة، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.

وأشار الأمير خالد إلى أن توجيهات القيادة أكدت على أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، لافتاً إلى أن الحديث خلال هذه الزيارات لم يكن عن مشاريع صغيرة، بل أصبح حديثاً عن تحولات كبرى في مختلف المجالات، مضيفاً: "كل من تحدثت إليهم خلال زيارتي لهذه المحافظات أثلجوا صدري بما وصل إليه أبناء هذه المنطقة من تقدم فكري وثقافي، ما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجاً ليكون في مصافّ الدول المتقدمة في شتى المجالات، وهذا الأمر دليل على أن المملكة العربية السعودية باتت أنموذجاً للتقدم والنمو".

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: "هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه".

وخلال الجولة ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة، واطّلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، وتمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعين للكهرباء، وفي الخرمة بلغت 13 مشروعاً منجزاً و18 مشروعاً يجري تنفيذها ومشروعي مياه معتمدة.

ووضع أمير مكة حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف (المرحلة الثانية)، كما اطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.

ثم دشن أمير منطقة مكة في محافظة الخرمة عدداً من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القران" لهذا العام 1441هـ.

وبعد ذلك، شهد "الفيصل" توقيع اتفاقية بين محافظة ‫رنية وجامعة الطائف، وتهدف إلى دعم جهود التعاون بينهما، ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها ودعم جهود البحث العلمي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ختام جولته.. "أمير مكة": 13 مليار ريال قيمة المشاريع المعتمدة
سبق

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة "الطائف، ميسان، المويه، الخرمة، رنية، وتربة" بلغت قيمتها نحو ١٣ مليار ريال في مختلف القطاعات.

وقدم الأمير خالد الفيصل في ختام جولته على المحافظات الشرقية للمنطقة، شكره وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على الاهتمام الذي تحظى به محافظات المنطقة، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.

وأشار الأمير خالد إلى أن توجيهات القيادة أكدت على أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، لافتاً إلى أن الحديث خلال هذه الزيارات لم يكن عن مشاريع صغيرة، بل أصبح حديثاً عن تحولات كبرى في مختلف المجالات، مضيفاً: "كل من تحدثت إليهم خلال زيارتي لهذه المحافظات أثلجوا صدري بما وصل إليه أبناء هذه المنطقة من تقدم فكري وثقافي، ما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجاً ليكون في مصافّ الدول المتقدمة في شتى المجالات، وهذا الأمر دليل على أن المملكة العربية السعودية باتت أنموذجاً للتقدم والنمو".

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: "هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه".

وخلال الجولة ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة، واطّلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، وتمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعين للكهرباء، وفي الخرمة بلغت 13 مشروعاً منجزاً و18 مشروعاً يجري تنفيذها ومشروعي مياه معتمدة.

ووضع أمير مكة حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف (المرحلة الثانية)، كما اطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.

ثم دشن أمير منطقة مكة في محافظة الخرمة عدداً من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القران" لهذا العام 1441هـ.

وبعد ذلك، شهد "الفيصل" توقيع اتفاقية بين محافظة ‫رنية وجامعة الطائف، وتهدف إلى دعم جهود التعاون بينهما، ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها ودعم جهود البحث العلمي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
03:30 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:16 PM

في ختام جولته.. "أمير مكة": 13 مليار ريال قيمة المشاريع المعتمدة

قال: هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه

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متعب البقمي - الطائف
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أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والمعتمدة والجاري تنفيذها في المحافظات الشرقية للمنطقة "الطائف، ميسان، المويه، الخرمة، رنية، وتربة" بلغت قيمتها نحو ١٣ مليار ريال في مختلف القطاعات.

وقدم الأمير خالد الفيصل في ختام جولته على المحافظات الشرقية للمنطقة، شكره وتهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على الاهتمام الذي تحظى به محافظات المنطقة، وما وصلت إليه من تطور في مختلف المجالات.

وأشار الأمير خالد إلى أن توجيهات القيادة أكدت على أهمية الالتقاء بالأهالي والاستماع لمطالبهم، لافتاً إلى أن الحديث خلال هذه الزيارات لم يكن عن مشاريع صغيرة، بل أصبح حديثاً عن تحولات كبرى في مختلف المجالات، مضيفاً: "كل من تحدثت إليهم خلال زيارتي لهذه المحافظات أثلجوا صدري بما وصل إليه أبناء هذه المنطقة من تقدم فكري وثقافي، ما يؤكد أن المجتمع السعودي أصبح ناضجاً ليكون في مصافّ الدول المتقدمة في شتى المجالات، وهذا الأمر دليل على أن المملكة العربية السعودية باتت أنموذجاً للتقدم والنمو".

وختم الأمير خالد الفيصل بالقول: "هنيئاً للملك وولي عهده والإنسان السعودي بما وصلنا إليه".

وخلال الجولة ترأس الأمير خالد الفيصل اجتماع المجالس المحلية‏ لمحافظات الخرمة ورنية وتربة، واطّلع على المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها والمنجزة، وتمثلت في 9 مشاريع بمحافظة رنية، منها 3 مشاريع بلدية و4 مشاريع للنقل ومشروعين للكهرباء، وفي الخرمة بلغت 13 مشروعاً منجزاً و18 مشروعاً يجري تنفيذها ومشروعي مياه معتمدة.

ووضع أمير مكة حجر الأساس لمشروع ازدواجية طريق تربة حضن الطائف (المرحلة الثانية)، كما اطّلع على المشاريع الجاري تنفيذها وتشمل استكمال كبري تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الطائف، وإعادة تأهيل الشوارع وأعمدة الإنارة، واستكمال مبنى البلدية الجديد، ومبنى حديقة الفرسان.

ثم دشن أمير منطقة مكة في محافظة الخرمة عدداً من المبادرات الثقافية ‫لملتقى مكة الثقافي، ‏تحت شعار "‫كيف نكون قدوة بلغة القران" لهذا العام 1441هـ.

وبعد ذلك، شهد "الفيصل" توقيع اتفاقية بين محافظة ‫رنية وجامعة الطائف، وتهدف إلى دعم جهود التعاون بينهما، ومنها التنمية المهنية والمستدامة لمنسوبي المحافظة ومراكزها ودعم جهود البحث العلمي ونشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز الدور الثقافي للجامعة.

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