إجراءات تطويرية خفضت الإحالات من مستشفى "رنية" بنسبة 67%.. ما هي؟

اتبعت خلال عام 2020 مقارنة بـ 2019 لخدمة السكان والمراجعين بشكل أفضل

أسهمت عدة إجراءات اتخذتها الشؤون الصحية بالطائف في تخفيض الإحالات من مستشفى رنية للمستشفيات المرجعية بنسبة 67% للعام المنصرم 2020 مقارنة بعام 2019.

وأوضحت الشؤون الصحية بالطائف رداً على استفسار "سبق" أن الإجراءات التي تم اتخاذها تتمثل في دعم المستشفى بمجموعة من الاستشاريين في تخصصات مختلفة منها الجراحة والعظام والأطفال والنساء والولادة، وتفعيل الاستشارات الافتراضية عبر الاتصال المرئي، وزيارات الفريق الاستشاري الذي يقوم بإجراء بعض العمليات التي يتم التنسيق لها مسبقاً وتفعيل الدوام الممتد في مركز الرعاية الصحية مما خفض من عدد مراجعي قسم الطوارئ بنسبة 42% لنفس الفترة حيث انخفض عدد المراجعين من 113 ألفا إلى 48 ألف فقط، وتم خفض التحويل في جميع التخصصات إلى 338 حالة مقابل 911 حالة للعام السابق.

وأكدت صحة الطائف أن الحالات التي حولت خلال 2020 إلى المستشفيات المرجعية 212 حالة إنقاذ حياة و126 حالة طارئة منها حالات كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن مستشفى رنية يبعد عن الطائف ما يقارب 400 كم ويخدم سكان رنية والقرى المجاورة.