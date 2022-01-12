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وزير الطاقة يؤكد: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها

قال: طموحنا وصول نسبة التوطين في القطاع إلى 75%

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030م.

وقال وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم: "نملك الطاقة، لكن ما هو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030. شباب وشابات المملكة يراهنون على قدراتهم ويتحدون أنفسهم، ورؤية المملكة تخدمهم وتخدم أطفالهم".

وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، أضاف : "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل (حملة دعائية)؛ فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون تحولًا مدروسًا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير بالحلول بشكل صحيح".

وأكد وزير الطاقة إلى أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور, هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، بالإضافة إلى التغير المناخي.

وأشار إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يُمكّننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليًا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.

وزير الطاقة مؤتمر التعدين الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الطاقة يؤكد: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها
سبق

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030م.

وقال وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم: "نملك الطاقة، لكن ما هو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030. شباب وشابات المملكة يراهنون على قدراتهم ويتحدون أنفسهم، ورؤية المملكة تخدمهم وتخدم أطفالهم".

وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، أضاف : "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل (حملة دعائية)؛ فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون تحولًا مدروسًا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير بالحلول بشكل صحيح".

وأكد وزير الطاقة إلى أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور, هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، بالإضافة إلى التغير المناخي.

وأشار إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يُمكّننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليًا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:59 PM
اخر تعديل
12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
05:33 PM

وزير الطاقة يؤكد: ولي العهد مهتم بالمحتوى المحلي والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها

قال: طموحنا وصول نسبة التوطين في القطاع إلى 75%

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مهتم بالمحتوى المحلي، والمملكة لديها فرصة كبيرة لاستغلالها في هذا المجال، كما أن لديها طموحًا في قطاع الطاقة للوصول بالتوطين إلى 75% بحلول عام 2030م.

وقال وزير الطاقة خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم: "نملك الطاقة، لكن ما هو أثمن منها طاقة الشباب والشابات الطموحين الذين يشكلون رؤية المملكة 2030. شباب وشابات المملكة يراهنون على قدراتهم ويتحدون أنفسهم، ورؤية المملكة تخدمهم وتخدم أطفالهم".

وفيما يتعلق بتحولات قطاع الطاقة، أضاف : "يجب علينا ألا نتنازل عن أمن الطاقة من أجل (حملة دعائية)؛ فالتحول لمصادر الطاقة البديلة يجب أن يكون تحولًا مدروسًا، والخيار الآخر أن العالم سينتقل من القلق بخصوص المخاوف المتعلقة بالمصادر التقليدية إلى مخاوف أخرى تتعلق بمصادر طاقة أخرى مرتبطة بمدى توفر هذه المعادن، وتركز وجودها وملكيتها في مناطق محددة في العالم، ثم التحول من مشكلة أمن طاقة متعلقة بالبترول والمصادر التقليدية إلى مشكلة أخرى دون أي منهجية أو تفكير بالحلول بشكل صحيح".

وأكد وزير الطاقة إلى أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكومًا بثلاثة محاور, هي: ضمان أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية والازدهار لمساعدة الشعوب، بالإضافة إلى التغير المناخي.

وأشار إلى أن "مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يُمكّننا من مواصلة إنتاج المواد الهيدروكربونية وتصديرها والاستفادة منها ماليًا، وتصنيع مواد مشتقة منها، مع الحرص على الاستخدام الأمثل لها، وتخفيف أي آثار بيئية ناتجة عن انبعاثاتها.

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