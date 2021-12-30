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"الزهراني" يدشن مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث

تستهدف زراعة 500 شتلة ضمن حملة "لنجعلها خضراء"

دشّن محافظ ‫الليث بالإنابة عمران الزهراني؛ أمس الأربعاء، مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث ضمن حملة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر "لنجعلها خضراء".

وتفصيلاً، تستهدف الحملة التي دشّنها المحافظ، بحضور ممثلي الإدارات الحكومية وبمشاركة كشافة التعليم؛ زراعة 500 شتلة بإشراف من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

ومن جانب آخر، قدّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى المهابي، خلال تدشين الحملة؛ شكره وتقديره لمحافظ الليث، والمركز الإعلامي بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التي تأتي ضمن مبادرات القيادة الرشيدة "لنجعلها خضراء" وامتدادًا لرؤية وزارة البيئة في هذا الجانب.

الليث

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"الزهراني" يدشن مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث
سبق

دشّن محافظ ‫الليث بالإنابة عمران الزهراني؛ أمس الأربعاء، مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث ضمن حملة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر "لنجعلها خضراء".

وتفصيلاً، تستهدف الحملة التي دشّنها المحافظ، بحضور ممثلي الإدارات الحكومية وبمشاركة كشافة التعليم؛ زراعة 500 شتلة بإشراف من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

ومن جانب آخر، قدّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى المهابي، خلال تدشين الحملة؛ شكره وتقديره لمحافظ الليث، والمركز الإعلامي بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التي تأتي ضمن مبادرات القيادة الرشيدة "لنجعلها خضراء" وامتدادًا لرؤية وزارة البيئة في هذا الجانب.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:57 PM

"الزهراني" يدشن مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث

تستهدف زراعة 500 شتلة ضمن حملة "لنجعلها خضراء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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دشّن محافظ ‫الليث بالإنابة عمران الزهراني؛ أمس الأربعاء، مبادرة تشجير الواجهة البحرية لكورنيش الليث ضمن حملة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر "لنجعلها خضراء".

وتفصيلاً، تستهدف الحملة التي دشّنها المحافظ، بحضور ممثلي الإدارات الحكومية وبمشاركة كشافة التعليم؛ زراعة 500 شتلة بإشراف من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

ومن جانب آخر، قدّم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالليث المهندس يحيى المهابي، خلال تدشين الحملة؛ شكره وتقديره لمحافظ الليث، والمركز الإعلامي بالمحافظة وجميع الجهات المشاركة في هذه الحملة التي تأتي ضمن مبادرات القيادة الرشيدة "لنجعلها خضراء" وامتدادًا لرؤية وزارة البيئة في هذا الجانب.

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