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بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها

من بينهم 24 مقيمًا ارتكبوا 16 ألف عملية احتيال

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول لسكن أحد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

وأورد المقطع، القبض على 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية امتهنوا ارتكاب 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تضمن ادعاءات وهمية؛ كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.. وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية التشادية قام بالترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم؛ حيث بلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على شبكتين إجراميتين إحداها مكونة من 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، والأخرى مكونة من 4 مقيمين من الجنسية البنغالية، قاموا بعمليات احتيال تمثلت في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم تخطت المبالغ التي استولوا عليها مليونًا وخمسمائة ألف ريال. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

الأمن العام وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول لسكن أحد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

وأورد المقطع، القبض على 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية امتهنوا ارتكاب 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تضمن ادعاءات وهمية؛ كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.. وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية التشادية قام بالترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم؛ حيث بلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على شبكتين إجراميتين إحداها مكونة من 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، والأخرى مكونة من 4 مقيمين من الجنسية البنغالية، قاموا بعمليات احتيال تمثلت في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم تخطت المبالغ التي استولوا عليها مليونًا وخمسمائة ألف ريال. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
09:16 PM

بالفيديو .. "الأمن العام" يستعرض تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها

من بينهم 24 مقيمًا ارتكبوا 16 ألف عملية احتيال

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ذياب الشمري - الرياض
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استعرض الأمن العام، في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والدخول لسكن أحد العمالة والاعتداء عليه وسلب ما بحوزته.

وأورد المقطع، القبض على 24 مقيمًا من الجنسية الباكستانية امتهنوا ارتكاب 16 ألف عملية احتيال، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون ريال، من خلال استهداف المواطنين والمقيمين بإرسال رسائل نصية تضمن ادعاءات وهمية؛ كالفوز بجوائز مالية أو طلب تحديث البيانات البنكية.. وبعد الإفصاح وتزويد المحتالين بها يتم تنفيذ عمليات مالية.

وتَضَمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مقيم من الجنسية التشادية قام بالترصد لعملاء المصارف وسرقة ما بحوزتهم؛ حيث بلغت قيمة المسروقات 187 ألف ريال.

ولفت كذلك إلى أنه تم القبض على مواطن يتباهى بتعاطي المخدرات وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع؛ فقد قُبض على شبكتين إجراميتين إحداها مكونة من 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، والأخرى مكونة من 4 مقيمين من الجنسية البنغالية، قاموا بعمليات احتيال تمثلت في الإعلان عن وظائف وإجراء مقابلات شخصية واستدراج الضحايا بالحصول على معلوماتهم الشخصية والبنكية، مكنتهم من الحصول على قروض تمويلية بأسمائهم تخطت المبالغ التي استولوا عليها مليونًا وخمسمائة ألف ريال. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)

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