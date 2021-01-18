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فيديو.. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد

الجمارك: في محاولتين للمهربين وعثر عليها داخل حقائب سفر

أعلنت الجمارك السعودية، عبر فيديو نشرته، عن إحباطها محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: الجمارك السعودية تحبط محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر.

ودعت عبر البلاغات الأمنية إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد
سبق

أعلنت الجمارك السعودية، عبر فيديو نشرته، عن إحباطها محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: الجمارك السعودية تحبط محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر.

ودعت عبر البلاغات الأمنية إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:43 AM

فيديو.. إحباط تهريب 15.049 جرام "شبو" بمطار الملك خالد

الجمارك: في محاولتين للمهربين وعثر عليها داخل حقائب سفر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمارك السعودية، عبر فيديو نشرته، عن إحباطها محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد.

وقالت المديرية عبر حسابها في تويتر: الجمارك السعودية تحبط محاولتيْ تهريب 15.049 جرامًا من مادة الشبو المخدرة في مطار الملك خالد الدولي، عُثر عليها مخبأة داخل حقائب سفر.

ودعت عبر البلاغات الأمنية إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية.

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