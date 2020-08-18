النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيرته الأسترالية

بَحَثا علاقات البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.

وشَهِد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيرته الأسترالية
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.

وشَهِد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
01:50 PM

وزير الخارجية يُجري اتصالًا هاتفيًّا بنظيرته الأسترالية

بَحَثا علاقات البلدين وتعزيز أوجه التعاون المشترك

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
112

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم، بوزيرة خارجية أستراليا ماريس بين.

وشَهِد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك، وبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,015
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,750

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة