أمريكا.. توقيف صيدلي باع عشرات بطاقات التلقيح عبر الإنترنت

يواجه 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة عقوبة كل منها السجن عشر سنوات

أوقفت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، صيدلانياً في شيكاغو؛ لبيعه عبر "إي باي" عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، على ما أعلنت وزارة العدل.

وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو؛ باع 125 بطاقة تلقيح صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الصحية الفدرالية الرئيسة في البلاد، في مقابل عشرة دولارات للبطاقة الواحدة.

ولهذه البطاقات أهمية كبيرة حالياً، إذ إن عدداً متزايداً من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة يشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح؛ للسماح لهم بالدخول، وفق "الفرنسية".

ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، وهو يواجه احتمال السجن عشر سنوات عن كل تهمة.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث بولايت؛ في بيان، "نتعامل بجدية ونحقّق بصورة نشطة في كل انتهاك يسهم في الحذر من اللقاحات وفي الوضع اللقاحي".