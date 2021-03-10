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"التقاعد" توقع مذكرة مع "فنتك السعودية"

للمساهمة في تطوير قطاع التقنية المالية

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة "فنتك السعودية" مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهتين لإطلاق برامج مشتركة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع التقنية المالية.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مقر المؤسسة بالرياض مساعد المحافظ للشؤون المالية خالد بن محمد العريفي، والمدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" نجود بنت صالح المليك؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشمول المالي ودعم نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب مساعد المحافظ للشؤون المالية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مبادرة "فنتك السعودية"، التي من شأنها دعم التقنيات المالية وتطوير البنية التحتية اللازمة لها، والتقارب مع شركاء الفنتك الآخرين في المملكة.

وأوضحت المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" أن هذه المذكرة ذات أهمية؛ كونها تأتي مع واحدة من كبرى المؤسسات الحكومية المهتمة بالحماية التأمينية في المملكة، ونطمح من خلالها إلى زيادة الوعي حول مفهوم التقنية المالية وتطوير حلول التقنيات المالية المبتكرة بهدف الوصول إلى الشرائح المختلفة بالمملكة.

يذكر أن "فنتك السعودية" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" توقع مذكرة مع "فنتك السعودية"
سبق

وقعت المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة "فنتك السعودية" مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهتين لإطلاق برامج مشتركة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع التقنية المالية.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مقر المؤسسة بالرياض مساعد المحافظ للشؤون المالية خالد بن محمد العريفي، والمدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" نجود بنت صالح المليك؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشمول المالي ودعم نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب مساعد المحافظ للشؤون المالية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مبادرة "فنتك السعودية"، التي من شأنها دعم التقنيات المالية وتطوير البنية التحتية اللازمة لها، والتقارب مع شركاء الفنتك الآخرين في المملكة.

وأوضحت المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" أن هذه المذكرة ذات أهمية؛ كونها تأتي مع واحدة من كبرى المؤسسات الحكومية المهتمة بالحماية التأمينية في المملكة، ونطمح من خلالها إلى زيادة الوعي حول مفهوم التقنية المالية وتطوير حلول التقنيات المالية المبتكرة بهدف الوصول إلى الشرائح المختلفة بالمملكة.

يذكر أن "فنتك السعودية" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
05:52 PM

"التقاعد" توقع مذكرة مع "فنتك السعودية"

للمساهمة في تطوير قطاع التقنية المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة "فنتك السعودية" مذكرة تفاهم للتعاون بين الجهتين لإطلاق برامج مشتركة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع التقنية المالية.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مقر المؤسسة بالرياض مساعد المحافظ للشؤون المالية خالد بن محمد العريفي، والمدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" نجود بنت صالح المليك؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الشمول المالي ودعم نمو ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأعرب مساعد المحافظ للشؤون المالية عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع مبادرة "فنتك السعودية"، التي من شأنها دعم التقنيات المالية وتطوير البنية التحتية اللازمة لها، والتقارب مع شركاء الفنتك الآخرين في المملكة.

وأوضحت المدير العام لمبادرة "فنتك السعودية" أن هذه المذكرة ذات أهمية؛ كونها تأتي مع واحدة من كبرى المؤسسات الحكومية المهتمة بالحماية التأمينية في المملكة، ونطمح من خلالها إلى زيادة الوعي حول مفهوم التقنية المالية وتطوير حلول التقنيات المالية المبتكرة بهدف الوصول إلى الشرائح المختلفة بالمملكة.

يذكر أن "فنتك السعودية" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في أبريل 2018م كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية.

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