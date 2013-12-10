شاهد.. الأمطار تغرق شوارع الشرقية و"الأمانة" تتحدث عن الجاهزية!

فيما ملّ الأهالي من المطالبة بتنفيذ الوعود فرّوا للطرق البديلة لحل أزمتهم

هطلت أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية تسبّبت في فيضانات ببعض الشوارع الرئيسية، فيما استنفرت الجهات الميدانية المعنية عند الهطولات لتصريف مياه الأمطار وفكّ الاختناقات.

بعض شوارع وأنفاق المنطقة الشرقية لها سوابق مع موسم الأمطار رغم تدشين بعضها من فترة قريبة، إلا أن الأمطار كشفت سوء تصريف المياه الذي اعتاده الأهالي.

"سبق" تتجول وترصد

"سبق" تجولت في بعض هذه الشوارع، ورصدت إغلاق الكثير منها تزامناً مع وقت خروج طلاب وطالبات المدارس، وهو ما أدى لزيادة الأمر صعوبة في التحرك، مما اضطرّ الكثير منهم إلى إيجاد حلول بديلة حتى وإن كانت مخالفة.

طريق عثمان بن عفان بمدينة الدمام أغلق؛ بسبب عدم تصريف مياه الأمطار؛ مما أضطر الكثير من قائدي المركبات إلى الدخول إلى مستشفى الولادة والأطفال؛ هرباً من سوء تصريف المياه والبحث عن طرق بديلة.

دوار حي الفاخرية الحي الذي شهد كارثة بيئية قبل سنوات نتج عنها غرق منازل الكثير من المواطنين أغلق بنسبة 95٪ لعدم تصريف مياه الأمطار داخل الدوار، الأمر الذي تسبب في تكدس المركبات قبل وداخل الدوار.

لا جديد.. اعتدنا الوضع

ووصف بعض الأهالي وضع بعض الطرق والشوارع والأنفاق في موسم الأمطار بأن الوضع أصبح مألوفاً وطبيعياً لديهم، مؤكدين أنهم اعتادوا هذا الوضع دون وجود أي حلول جذرية لهذه الأماكن.

وطالب الأهالي بتدخل جدي وفوري لمثل هذه الأزمات التي يمر فيها سكان بعض الأحياء، خاصة أنهم يسمعون وعوداً دون تنفيذ، فأين تنفيذ الوعود؟

"الأمانة" تؤكد الجاهزية

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية جاهزية محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام لتصريف تجمعات المياه وانتشار الفرق الميدانية في الحاضرة لسحب تجمعات مياه الأمطار منذ الساعات الأولى للحالة المطرية، وأكدت تشغيل مضخات تصريف مياه الأمطار لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والطرق.

وأكدت الأمانة انسيابية الحركة المرورية في أنفاق حاضرة الدمام وعمل مضخات الأنفاق بشكل كامل؛ لتفادي أي تجمّع لمياه الأمطار داخل الأنفاق، فيما فعّلت غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار، واستقبال البلاغات عبر ٩٤٠.