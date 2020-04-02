"الأطباء العرب" يطلق مشروعًا لمكافحة سوء التغذية وفيروس كورونا

سلة غذائية لشهر رمضان ومواد للنظافة الشخصية والمطهرات

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب إطلاق مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان تحت عنوان "مقاومة الجوع وسوء التغذية" للتغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية، كما تتضمن السلة الغذائية مواد للنظافة الشخصية والمطهرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت اللجنة في بيان اليوم، أن مراحل المشروع ستجري في كل من مصر وفلسطين والصومال ولاجئي بورما ببنجلاديش والنازحين اليمنيين، إضافة الى مخيمات النازحيين السوريين، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة يقدر بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.

وعلى صعيد متصل، أكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان، في تصريح اليوم، أن مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من اضطرابات تؤدي إلى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا تم إضافة بعض مواد النظافة الشخصية للتغلب على انتشار الفيروس بين مخيمات النازحين واللاجئين والأحياء الفقيرة.