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"تعليم الليث" تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة 190 مبنى مدرسياً

بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المواد الوقائية وتنفيذ جولات ميدانية

تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة بإدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، أعمالها الميدانية لصيانة ١٩٠ مبنى مدرسياً، وذلك ضمن خطة التهيئة والاستعداد التي تقوم بها إدارة التعليم لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.


وقامت إدارة التعليم بتكليف ١٤ فرقة ميدانية لصيانة ونظافة المباني التعليمية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، تضم ستة مهندسين، وعدد ١٠٠ فني وعامل، وفق خطة زمنية منظمة تشمل كافة مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية.


وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة والصحة.


وأعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لكافة القائمين على إدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، والعاملين بها على جهودهم ومستوى إنجازهم، مطالباً كافة الإدارات والمكاتب والأقسام والمدارس بالتعاون معهم لإنجاح خطة الصيانة والنظافة، في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

من جانب آخر بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني، تساندها لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على مستوى إنجاز أعمال الصيانة والتكييف والنظافة فيها.

وفي سياق متصل وصلت دفعة جديدة من المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتشمل كميات كبيرة من المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والمطهرات، وجاري فرزها بمقر المستودعات المركزية، استعداداً لتوزيعها وترحيلها إلى مكاتب التعليم والمدارس.

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"تعليم الليث" تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة 190 مبنى مدرسياً
سبق

تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة بإدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، أعمالها الميدانية لصيانة ١٩٠ مبنى مدرسياً، وذلك ضمن خطة التهيئة والاستعداد التي تقوم بها إدارة التعليم لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.


وقامت إدارة التعليم بتكليف ١٤ فرقة ميدانية لصيانة ونظافة المباني التعليمية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، تضم ستة مهندسين، وعدد ١٠٠ فني وعامل، وفق خطة زمنية منظمة تشمل كافة مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية.


وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة والصحة.


وأعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لكافة القائمين على إدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، والعاملين بها على جهودهم ومستوى إنجازهم، مطالباً كافة الإدارات والمكاتب والأقسام والمدارس بالتعاون معهم لإنجاح خطة الصيانة والنظافة، في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

من جانب آخر بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني، تساندها لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على مستوى إنجاز أعمال الصيانة والتكييف والنظافة فيها.

وفي سياق متصل وصلت دفعة جديدة من المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتشمل كميات كبيرة من المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والمطهرات، وجاري فرزها بمقر المستودعات المركزية، استعداداً لتوزيعها وترحيلها إلى مكاتب التعليم والمدارس.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:26 PM

"تعليم الليث" تستعد للعام الدراسي الجديد بصيانة 190 مبنى مدرسياً

بالتزامن مع وصول دفعة جديدة من المواد الوقائية وتنفيذ جولات ميدانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل إدارة التعليم بمحافظة الليث، ممثلة بإدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، أعمالها الميدانية لصيانة ١٩٠ مبنى مدرسياً، وذلك ضمن خطة التهيئة والاستعداد التي تقوم بها إدارة التعليم لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ.


وقامت إدارة التعليم بتكليف ١٤ فرقة ميدانية لصيانة ونظافة المباني التعليمية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، تضم ستة مهندسين، وعدد ١٠٠ فني وعامل، وفق خطة زمنية منظمة تشمل كافة مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل الدراسية.


وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن هذه الأعمال تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم به الإدارة لتهيئة البيئة التعليمية داخل المدارس، وجعلها مكانًا ملائمًا ومناسباً وجاذباً للعودة الحضورية الآمنة للمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، ولضمان تحقيق أعلى المخرجات التعليمية والعملية، ومعايير السلامة والصحة.


وأعرب "الحازمي" عن شكره وتقديره لكافة القائمين على إدارة شؤون المباني والصيانة والتشغيل، والعاملين بها على جهودهم ومستوى إنجازهم، مطالباً كافة الإدارات والمكاتب والأقسام والمدارس بالتعاون معهم لإنجاح خطة الصيانة والنظافة، في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

من جانب آخر بدأت الفرق الإشرافية المكلفة من إدارة شؤون المباني، تساندها لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، في تنفيذ خطط الجولات الميدانية والمتابعة اليومية بشكل مستمر للأعمال المنفذة في المدارس، وذلك من خلال جولات تفقدية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها والوقوف على مستوى إنجاز أعمال الصيانة والتكييف والنظافة فيها.

وفي سياق متصل وصلت دفعة جديدة من المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتشمل كميات كبيرة من المعقمات، وأجهزة قياس الحرارة، والمطهرات، وجاري فرزها بمقر المستودعات المركزية، استعداداً لتوزيعها وترحيلها إلى مكاتب التعليم والمدارس.

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