النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 %

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين تزامناً مع التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، ومع متابعة مستجدات الإصابة بالفيروس، إذ تواصل حكومات عدد من الدول تشديد القيود المتعلقة بالإغلاق.

وقال رئيس الأسواق العالمية بشركة "أكسي" لتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية "ستيفن إنيز": "تواصل المعنويات الإيجابية للمستثمرين الارتفاع بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بفاعلية لقاح كورونا والتوقعات المتعلقة باجتماع (أوبك +) في نهاية الشهر الجاري والذي قد ينتهي بالموافقة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تراوح بين 3 أشهر و6 أشهر"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6 % إلى 45.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 % مسجلة 42.59 دولار للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين تزامناً مع التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، ومع متابعة مستجدات الإصابة بالفيروس، إذ تواصل حكومات عدد من الدول تشديد القيود المتعلقة بالإغلاق.

وقال رئيس الأسواق العالمية بشركة "أكسي" لتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية "ستيفن إنيز": "تواصل المعنويات الإيجابية للمستثمرين الارتفاع بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بفاعلية لقاح كورونا والتوقعات المتعلقة باجتماع (أوبك +) في نهاية الشهر الجاري والذي قد ينتهي بالموافقة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تراوح بين 3 أشهر و6 أشهر"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6 % إلى 45.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 % مسجلة 42.59 دولار للبرميل.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
09:33 AM

أسعار النفط تواصل الارتفاع.. و"برنت" عند45.21 دولار للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
208

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين تزامناً مع التطورات الإيجابية المتعلقة بلقاح "كورونا"، ومع متابعة مستجدات الإصابة بالفيروس، إذ تواصل حكومات عدد من الدول تشديد القيود المتعلقة بالإغلاق.

وقال رئيس الأسواق العالمية بشركة "أكسي" لتداول الأوراق المالية والعملات الأجنبية "ستيفن إنيز": "تواصل المعنويات الإيجابية للمستثمرين الارتفاع بدعم من الأخبار الإيجابية المرتبطة بفاعلية لقاح كورونا والتوقعات المتعلقة باجتماع (أوبك +) في نهاية الشهر الجاري والذي قد ينتهي بالموافقة على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تراوح بين 3 أشهر و6 أشهر"، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6 % إلى 45.21 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.4 % مسجلة 42.59 دولار للبرميل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,182
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,683
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,481

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة