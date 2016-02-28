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السفير الصيني من "نيوم": اخترت زيارتها لأنها تمثل رؤية 2030

‪ "تشينج" أعرب عن أمله أن "ذا لاين" ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع

نوه السفير الصيني لدى الرياض السيد تشن وي تشينج بمشروع نيوم الذي وصفه بأنه يمثل رؤية المملكة، معربًا عن أمله أن ذا لاين ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "لقد وصلتُ للتو إلى ‫نيوم لزيارة خاصة قصيرة وهذه هي زيارتي الأولى خارج العاصمة الرياض منذ عام، مؤكدًا أن سبب اختياره لزيارة نيوم لأنها تمثل ‫رؤية 2030 والمستقبل والطموحات.

واختتم- تغريدته: نتمنى نجاح رؤية قيادة المملكة وشعبها، ونؤمن بأن THE LINE ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

السفير الصيني لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الصيني من "نيوم": اخترت زيارتها لأنها تمثل رؤية 2030
سبق

نوه السفير الصيني لدى الرياض السيد تشن وي تشينج بمشروع نيوم الذي وصفه بأنه يمثل رؤية المملكة، معربًا عن أمله أن ذا لاين ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "لقد وصلتُ للتو إلى ‫نيوم لزيارة خاصة قصيرة وهذه هي زيارتي الأولى خارج العاصمة الرياض منذ عام، مؤكدًا أن سبب اختياره لزيارة نيوم لأنها تمثل ‫رؤية 2030 والمستقبل والطموحات.

واختتم- تغريدته: نتمنى نجاح رؤية قيادة المملكة وشعبها، ونؤمن بأن THE LINE ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:59 PM

السفير الصيني من "نيوم": اخترت زيارتها لأنها تمثل رؤية 2030

‪ "تشينج" أعرب عن أمله أن "ذا لاين" ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع

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عبدالله العنزي - الرياض
0
1,146

نوه السفير الصيني لدى الرياض السيد تشن وي تشينج بمشروع نيوم الذي وصفه بأنه يمثل رؤية المملكة، معربًا عن أمله أن ذا لاين ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر قال فيها: "لقد وصلتُ للتو إلى ‫نيوم لزيارة خاصة قصيرة وهذه هي زيارتي الأولى خارج العاصمة الرياض منذ عام، مؤكدًا أن سبب اختياره لزيارة نيوم لأنها تمثل ‫رؤية 2030 والمستقبل والطموحات.

واختتم- تغريدته: نتمنى نجاح رؤية قيادة المملكة وشعبها، ونؤمن بأن THE LINE ستفتح مستقبلاً أفضل للجميع.

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