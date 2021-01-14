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هكذا بدت المدينة المنورة بعد المرحلة الأولى من تأهيل إنارة الطرق والأحياء

المشروع يرشّد الاستهلاك بـ 69%.. مع تفادي انبعاث 61 ألف طن كربون

أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفّرة للطاقة.
ويساهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%, وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار, وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة, من خلال استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

أمانة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هكذا بدت المدينة المنورة بعد المرحلة الأولى من تأهيل إنارة الطرق والأحياء
سبق

أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفّرة للطاقة.
ويساهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%, وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار, وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة, من خلال استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
03:03 PM

هكذا بدت المدينة المنورة بعد المرحلة الأولى من تأهيل إنارة الطرق والأحياء

المشروع يرشّد الاستهلاك بـ 69%.. مع تفادي انبعاث 61 ألف طن كربون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أكملت أمانة المدينة المنورة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إنارة الطرق والأحياء السكنية وتحويلها إلى إنارة LED موفّرة للطاقة.
ويساهم مشروع تأهيل إنارة الطرق والأحياء إلى ترشيد الاستهلاك الكهربائي الحالي بنسبة 69%, وتفادي انبعاث 61000 طن من الكربون الضار, وتوحيد الهوية البصرية في المدينة المنورة من خلال توحيد درجة لون الإنارة, من خلال استبدال فوانيس الصوديوم التقليدية بفوانيس LED موفرة للطاقة.

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