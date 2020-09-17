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الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق غدًا 36 كلمة دعوية لغرس اللحمة الوطنية

في جوامع ومساجد المنطقة.. مواكبة لليوم الوطني الـ90

تنطلق غدًا الجمعة، 36 كلمة دعوية لغرس قيم اللحمة الوطنية في مساجد وجوامع منطقة القصيم، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

يأتي ذلك مواكبة لليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين التي يقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.

كما تتناول الكلمات موضوعات متنوعة عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الإنجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله، ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط، اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها، بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، في إطار رسالة الوزارة لغرس قيم اللحمة الوطنية من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

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الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق غدًا 36 كلمة دعوية لغرس اللحمة الوطنية
سبق

تنطلق غدًا الجمعة، 36 كلمة دعوية لغرس قيم اللحمة الوطنية في مساجد وجوامع منطقة القصيم، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

يأتي ذلك مواكبة لليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين التي يقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.

كما تتناول الكلمات موضوعات متنوعة عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الإنجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله، ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط، اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها، بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، في إطار رسالة الوزارة لغرس قيم اللحمة الوطنية من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
07:48 PM

الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق غدًا 36 كلمة دعوية لغرس اللحمة الوطنية

في جوامع ومساجد المنطقة.. مواكبة لليوم الوطني الـ90

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عبدالله العنزي - الرياض
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تنطلق غدًا الجمعة، 36 كلمة دعوية لغرس قيم اللحمة الوطنية في مساجد وجوامع منطقة القصيم، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

يأتي ذلك مواكبة لليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين التي يقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.

كما تتناول الكلمات موضوعات متنوعة عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الإنجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله، ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط، اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها، بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية السعودية، في إطار رسالة الوزارة لغرس قيم اللحمة الوطنية من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

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