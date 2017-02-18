النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1376 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2596 خلال الـ 24 ساعة الماضية

إمام المسجد النبوي: المجتمعات والأمم تئنّ من مظاهر فقد إحسان العمل

قال: الله يجازي من أحسن في عمله بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأعظم

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي المسلمين بتقوى الله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن في عمله قال جلّ من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}، موضحاً أن هذه الآية تطيب بها نفوس المؤمنين وتبشّرهم وتؤنسهم، ولم يطرق الآذان قول أطيب ولا ألذ ولا أزكى ولا أحلى من هذا الوعد والمؤمن يصدق وعد الله ويثق في عدله وعلى يقين بفضله.

وأفاد أن المجتمعات والأمم تئن من مظاهر فقد إحسان العمل المتمثل في إهمال الأعمال والتسيب في أوقات العمل وضعف الإنتاج وتضييع الأمانة وقلة النزاهة واتساع دائرة الفساد، فضلاً عن إحسان العمل وتسنّ لذلك التشريعات الحازمة والقوانين الصارمة ومع أهميتها نجد الإسلام جاء بمنهج رباني لا مثيل له وهدي نبوي لا نظير له يثمر العلاج الناجع والدواء الناصع ينبثق هذا المنهج من المعنى الإيماني العميق الذي يربى على الإحسان ويزرع الإيمان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وقال إمام المسجد النبوي: الإحسان إذا رافق المسلم في عبادته وصلاته وذهابه ومجيئه وقيامه وقعوده وفي مكان عمله سيصنع منه مسلماً صادقاً أميناً محسناً في صنعته متقناً في مهنته ومباركاً له في ماله وصحته وأولاده يحوطه حفظ الله وتغشاه رحمته ومحبته قال تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

وأضاف: القرآن حافل بنماذج من إحسان الله لمن أحسن ليرى المحسن المتقن في عمله أثر الإحسان وعظيم الجزاء وموفور العطاء من رب الأرض والسماء، وكيف يضيع لصاحب الإحسان إحساناً وهو يسمع كلام الله العظيم الكريم الرزاق: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان}.

وأردف: لما نزل الملَك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء قال لزوجه خديجة رضي الله عنها: "قد خشيت على نفسي"، فقالت: "أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق"، فلن يخزي الله من أحسن إلى مجتمعه ووطنه وأمته بأعمال الخير والبر.

وأكد أن هذه النماذج تبين أن الله يجازي من أحسن في عمله بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأعظم: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

وتابع في الخطبة الثانية بقوله: الإحسان في العمل هو إحسان من نفسك لنفسك، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}، قال بعض السلف ما أحسنت إلى أحدٍ وما أسأت، وإنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي.

واختتم "الثبيتي" بالقول: بالتأكيد أن على المسلم أن يعلم أن إحسانه وفاء لنعم الله وشكره سبحانه وتعالى على ما من به عليه قال تعالى: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، ومن وسع الله عليه رزقاً أو مالاً أو جاهاً أو علماً فإن عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي شرعها وقد شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي الله عنهما وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: {اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء}.

خطبة الجمعة المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمام المسجد النبوي: المجتمعات والأمم تئنّ من مظاهر فقد إحسان العمل
سبق

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي المسلمين بتقوى الله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن في عمله قال جلّ من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}، موضحاً أن هذه الآية تطيب بها نفوس المؤمنين وتبشّرهم وتؤنسهم، ولم يطرق الآذان قول أطيب ولا ألذ ولا أزكى ولا أحلى من هذا الوعد والمؤمن يصدق وعد الله ويثق في عدله وعلى يقين بفضله.

وأفاد أن المجتمعات والأمم تئن من مظاهر فقد إحسان العمل المتمثل في إهمال الأعمال والتسيب في أوقات العمل وضعف الإنتاج وتضييع الأمانة وقلة النزاهة واتساع دائرة الفساد، فضلاً عن إحسان العمل وتسنّ لذلك التشريعات الحازمة والقوانين الصارمة ومع أهميتها نجد الإسلام جاء بمنهج رباني لا مثيل له وهدي نبوي لا نظير له يثمر العلاج الناجع والدواء الناصع ينبثق هذا المنهج من المعنى الإيماني العميق الذي يربى على الإحسان ويزرع الإيمان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وقال إمام المسجد النبوي: الإحسان إذا رافق المسلم في عبادته وصلاته وذهابه ومجيئه وقيامه وقعوده وفي مكان عمله سيصنع منه مسلماً صادقاً أميناً محسناً في صنعته متقناً في مهنته ومباركاً له في ماله وصحته وأولاده يحوطه حفظ الله وتغشاه رحمته ومحبته قال تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

وأضاف: القرآن حافل بنماذج من إحسان الله لمن أحسن ليرى المحسن المتقن في عمله أثر الإحسان وعظيم الجزاء وموفور العطاء من رب الأرض والسماء، وكيف يضيع لصاحب الإحسان إحساناً وهو يسمع كلام الله العظيم الكريم الرزاق: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان}.

وأردف: لما نزل الملَك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء قال لزوجه خديجة رضي الله عنها: "قد خشيت على نفسي"، فقالت: "أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق"، فلن يخزي الله من أحسن إلى مجتمعه ووطنه وأمته بأعمال الخير والبر.

وأكد أن هذه النماذج تبين أن الله يجازي من أحسن في عمله بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأعظم: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

وتابع في الخطبة الثانية بقوله: الإحسان في العمل هو إحسان من نفسك لنفسك، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}، قال بعض السلف ما أحسنت إلى أحدٍ وما أسأت، وإنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي.

واختتم "الثبيتي" بالقول: بالتأكيد أن على المسلم أن يعلم أن إحسانه وفاء لنعم الله وشكره سبحانه وتعالى على ما من به عليه قال تعالى: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، ومن وسع الله عليه رزقاً أو مالاً أو جاهاً أو علماً فإن عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي شرعها وقد شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي الله عنهما وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: {اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء}.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:13 PM

إمام المسجد النبوي: المجتمعات والأمم تئنّ من مظاهر فقد إحسان العمل

قال: الله يجازي من أحسن في عمله بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأعظم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
549

أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبدالباري بن عواض الثبيتي المسلمين بتقوى الله قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.

وذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن في عمله قال جلّ من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}، موضحاً أن هذه الآية تطيب بها نفوس المؤمنين وتبشّرهم وتؤنسهم، ولم يطرق الآذان قول أطيب ولا ألذ ولا أزكى ولا أحلى من هذا الوعد والمؤمن يصدق وعد الله ويثق في عدله وعلى يقين بفضله.

وأفاد أن المجتمعات والأمم تئن من مظاهر فقد إحسان العمل المتمثل في إهمال الأعمال والتسيب في أوقات العمل وضعف الإنتاج وتضييع الأمانة وقلة النزاهة واتساع دائرة الفساد، فضلاً عن إحسان العمل وتسنّ لذلك التشريعات الحازمة والقوانين الصارمة ومع أهميتها نجد الإسلام جاء بمنهج رباني لا مثيل له وهدي نبوي لا نظير له يثمر العلاج الناجع والدواء الناصع ينبثق هذا المنهج من المعنى الإيماني العميق الذي يربى على الإحسان ويزرع الإيمان بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك".

وقال إمام المسجد النبوي: الإحسان إذا رافق المسلم في عبادته وصلاته وذهابه ومجيئه وقيامه وقعوده وفي مكان عمله سيصنع منه مسلماً صادقاً أميناً محسناً في صنعته متقناً في مهنته ومباركاً له في ماله وصحته وأولاده يحوطه حفظ الله وتغشاه رحمته ومحبته قال تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}.

وأضاف: القرآن حافل بنماذج من إحسان الله لمن أحسن ليرى المحسن المتقن في عمله أثر الإحسان وعظيم الجزاء وموفور العطاء من رب الأرض والسماء، وكيف يضيع لصاحب الإحسان إحساناً وهو يسمع كلام الله العظيم الكريم الرزاق: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان}.

وأردف: لما نزل الملَك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء قال لزوجه خديجة رضي الله عنها: "قد خشيت على نفسي"، فقالت: "أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق"، فلن يخزي الله من أحسن إلى مجتمعه ووطنه وأمته بأعمال الخير والبر.

وأكد أن هذه النماذج تبين أن الله يجازي من أحسن في عمله بما هو أفضل وأكمل وأشمل وأعظم: {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

وتابع في الخطبة الثانية بقوله: الإحسان في العمل هو إحسان من نفسك لنفسك، قال تعالى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}، قال بعض السلف ما أحسنت إلى أحدٍ وما أسأت، وإنما أحسنت إلى نفسي وأسأت إلى نفسي.

واختتم "الثبيتي" بالقول: بالتأكيد أن على المسلم أن يعلم أن إحسانه وفاء لنعم الله وشكره سبحانه وتعالى على ما من به عليه قال تعالى: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، ومن وسع الله عليه رزقاً أو مالاً أو جاهاً أو علماً فإن عليه أن يشكر الله على ذلك بصرفه في الطرق التي شرعها وقد شفع صلى الله عليه وسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي الله عنهما وأمر أصحابه بالشفاعة فقال: {اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء}.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة