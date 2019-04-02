"هادي" يلتقي فريق لجنة العقوبات ويشيد بدوره في كشف تورط إيران بدعم ميلشيا الحوثي

ثمّن جهود "إغاثي الملك سلمان" في دعم بلاده متطلعاً لقيام المجتمع الدولي بدوره

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم فريق لجنة العقوبات الخاصة باليمن برئاسة رئيس اللجنة جو ستايفو ميزا كوادرا، وممثلي أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر.

وجرى خلال اللقاء الوقوف على مستجدات الأوضاع باليمن ومنها ما يتصل بعمل اللجنة وتسهيل مهامها وأنشطتها المختلفة.

وأشاد الرئيس اليمني بدور فريق الخبراء وما توصل إليه من معلومات تثبت تورط إيران في دعم الحوثيين سواء بالسلاح أو واردات النفط.

وثمّن هادي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما يقدمه لليمن، متطلعاً إلى دعم المجتمع الدولي والمانحين لليمن في هذا الإطار.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء لجنة العقوبات الخاصة باليمن متابعة برامج عملها في نظام العقوبات تجاه الأفراد والكيانات، ومراقبة كيفية التنفيذ وفقاً لقرار إنشائها، لافتين إلى أن جميع أعضاء مجلس الأمن ملتزمون بإحلال السلام في اليمن.

وأكدوا على أهمية تنفيذ اتفاق أستوكهولم المتصل بالسلام، مع الإشارة إلى أن نظام العقوبات الذي تقوم به اللجنة سيكون داعماً وفاعلاً في هذا الإطار.