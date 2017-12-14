"السبيعي" يتبرع بكليته لإنهاء معاناة مواطن استمرت 5 سنوات

أُجريت العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي

في موقف إنساني نبيل، وفي بادرة جميلة، تبرع مواطن، يعمل في إمارة الباحة، بكليته لمواطن بعد معاناة 5 سنوات مع الفشل الكلوي.

وتبرع فايز بن دخيل الله السبيعي (من منسوبي إمارة منطقة الباحة) بكليته ابتغاء وجه الله؛ وذلك لإنهاء لمعاناة عبدالرحمن بن فايز السبيعي التي دامت أكثر من خمس سنوات في غسل الكلى.

وقال المتبرع: إن المريض عبدالرحمن عانى كثيرًا من غسل الكلى؛ الأمر الذي دفعني للتبرع له لإنهاء تلك المعاناة، وأتخذ قرار التبرع بكل إصرار وعزيمة واضعًا أمامي قول الله تعالى {ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا}.

فيما أُجريت عملية التبرع بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح؛ ليجسد بذلك أسمى معاني الإنسانية، وما تحمله من عطاء وتعاطف مع الآخرين ابتغاء لمرضاة الله -عز وجل-.