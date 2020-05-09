سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-09 سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة. وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 01:20 PM

إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578 أعلنت عن 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 26478





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سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.