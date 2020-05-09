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إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578

أعلنت عن 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 26478

سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

إسبانيا فيروس كورونا الجديد

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إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578
سبق

سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
01:20 PM

إسبانيا.. انخفاض جديد بوفيات كورونا وإجمالي الإصابات يرتفع لـ223,578

أعلنت عن 179 وفاة جديدة ليرتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 26478

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت إسبانيا اليوم انخفاضًا جديدًا بعد الوفيات بكورونا؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن 179 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478 حالة.

وعن الإصابات قالت الوزارة: تسجيل 721 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 223,578 حالة.

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