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السودان يسجّل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 2591 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، من بينها 105 وفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، فيما تماثل للشفاء 247 شخصاً.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان يسجّل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، من بينها 105 وفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، فيما تماثل للشفاء 247 شخصاً.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
12:47 PM

السودان يسجّل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الكلي للمصابين إلى 2591 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، من بينها 105 وفيات.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 235 حالة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 10 ولايات، فيما تماثل للشفاء 247 شخصاً.

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