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"تعليم الليث" يشارك بـ 25 طالباً وطالبة في معرض إبداع بمكة

تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات ضمن فعاليات معرض إبداع للعلوم والهندسة 2022م، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 25 - 26 / 3 / 1443هـ.

ويمثل إدارة التعليم " 25" طالباً وطالبة موهوبين، حيث يشاركون بمشروعات بحثية وعلمية ضمن فعاليات "إبداع 2022"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشرف عليهم ٤ مشرفين تربويين ومشرفات تربويات.

وسيتم خلال المعرض عرض مشروعاتهم دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتقديم التغذية الراجعة للمشروعات المشاركة.

وفيما يعرض الطلاب والطالبات أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية، سيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في "إبداع 2022” بزيارة للمعرض للاطلاع على المشروعات المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة زيارات طلابية للمعرض بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشروعات.

وتعد مسابقة إبداع للعلوم والهندسة الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة، وتتم بـ٦ مراحل، ويشارك الفائزون فيها في مسابقة آيسف الدولية؛ أكبر مسابقات العالم العلمية للطلبة.

من جانبه أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطلاب والطالبات المشاركين ومشروعاتهم البحثية والعلمية في شتى مجالات العلوم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، ومؤكداً في ذات الوقت على حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات، في شتى مجالات الموهبة العلمية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي قسم الموهوبين ومنسوبات قسم الموهوبات على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب في مجال رعاية الموهوبين والموهوبات.

تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" يشارك بـ 25 طالباً وطالبة في معرض إبداع بمكة
سبق

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات ضمن فعاليات معرض إبداع للعلوم والهندسة 2022م، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 25 - 26 / 3 / 1443هـ.

ويمثل إدارة التعليم " 25" طالباً وطالبة موهوبين، حيث يشاركون بمشروعات بحثية وعلمية ضمن فعاليات "إبداع 2022"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشرف عليهم ٤ مشرفين تربويين ومشرفات تربويات.

وسيتم خلال المعرض عرض مشروعاتهم دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتقديم التغذية الراجعة للمشروعات المشاركة.

وفيما يعرض الطلاب والطالبات أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية، سيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في "إبداع 2022” بزيارة للمعرض للاطلاع على المشروعات المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة زيارات طلابية للمعرض بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشروعات.

وتعد مسابقة إبداع للعلوم والهندسة الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة، وتتم بـ٦ مراحل، ويشارك الفائزون فيها في مسابقة آيسف الدولية؛ أكبر مسابقات العالم العلمية للطلبة.

من جانبه أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطلاب والطالبات المشاركين ومشروعاتهم البحثية والعلمية في شتى مجالات العلوم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، ومؤكداً في ذات الوقت على حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات، في شتى مجالات الموهبة العلمية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي قسم الموهوبين ومنسوبات قسم الموهوبات على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب في مجال رعاية الموهوبين والموهوبات.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
09:01 PM

"تعليم الليث" يشارك بـ 25 طالباً وطالبة في معرض إبداع بمكة

تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات ضمن فعاليات معرض إبداع للعلوم والهندسة 2022م، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 25 - 26 / 3 / 1443هـ.

ويمثل إدارة التعليم " 25" طالباً وطالبة موهوبين، حيث يشاركون بمشروعات بحثية وعلمية ضمن فعاليات "إبداع 2022"، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، ويشرف عليهم ٤ مشرفين تربويين ومشرفات تربويات.

وسيتم خلال المعرض عرض مشروعاتهم دون تحكيمها في هذه المرحلة، والتي تهدف لنشر ثقافة البحث العلمي والابتكار وتقديم التغذية الراجعة للمشروعات المشاركة.

وفيما يعرض الطلاب والطالبات أبحاثهم ومشروعاتهم العلمية، سيقوم أعضاء من اللجنة العلمية ولجنة التحكيم في "إبداع 2022” بزيارة للمعرض للاطلاع على المشروعات المشاركة، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسينها وتطويرها، كما ستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة زيارات طلابية للمعرض بهدف نشر ثقافة البحث والابتكار والاطلاع على المشروعات.

وتعد مسابقة إبداع للعلوم والهندسة الأضخم في المجالات العلمية على مستوى المملكة، وتتم بـ٦ مراحل، ويشارك الفائزون فيها في مسابقة آيسف الدولية؛ أكبر مسابقات العالم العلمية للطلبة.

من جانبه أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بمشاركة الطلاب والطالبات المشاركين ومشروعاتهم البحثية والعلمية في شتى مجالات العلوم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح، ومؤكداً في ذات الوقت على حرص إدارة التعليم على تسخير كافة الجهود والإمكانات لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية متميزة، لتحفيز ورعاية الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات، في شتى مجالات الموهبة العلمية، كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي قسم الموهوبين ومنسوبات قسم الموهوبات على جهودهم الكبيرة وعملهم الدؤوب في مجال رعاية الموهوبين والموهوبات.

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