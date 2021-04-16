النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

شاهد .. تطوعي "لجنة الأفلاج" يواصل تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة

"فطورك علينا" انطلقت مع بداية رمضان بمشاركة 60 متطوعاً من المحافظة

يواصل فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لليوم الرابع تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة على مداخل المحافظة.

وتفصيلاً، انطلقت مبادرة " فطورك علينا “ من أول أيام رمضان المبارك بتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً للصائمين قبل أذان المغرب على الطريق العام يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً.

وتأتي مبادرة " فطورك علينا " التي يطلقها فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج للعام الخامس على التوالي ويقوم على تنفيذها نحو ٦٠ متطوعاً من شباب المحافظة من منطلق تعزيز الانتماء والدور المجتمعي للفريق وغرس حب العمل التطوعي في نفوس الناشئة وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.

الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد .. تطوعي "لجنة الأفلاج" يواصل تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة
سبق

يواصل فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لليوم الرابع تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة على مداخل المحافظة.

وتفصيلاً، انطلقت مبادرة " فطورك علينا “ من أول أيام رمضان المبارك بتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً للصائمين قبل أذان المغرب على الطريق العام يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً.

وتأتي مبادرة " فطورك علينا " التي يطلقها فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج للعام الخامس على التوالي ويقوم على تنفيذها نحو ٦٠ متطوعاً من شباب المحافظة من منطلق تعزيز الانتماء والدور المجتمعي للفريق وغرس حب العمل التطوعي في نفوس الناشئة وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
08:25 PM

شاهد .. تطوعي "لجنة الأفلاج" يواصل تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة

"فطورك علينا" انطلقت مع بداية رمضان بمشاركة 60 متطوعاً من المحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
202

يواصل فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لليوم الرابع تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة على مداخل المحافظة.

وتفصيلاً، انطلقت مبادرة " فطورك علينا “ من أول أيام رمضان المبارك بتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً للصائمين قبل أذان المغرب على الطريق العام يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً.

وتأتي مبادرة " فطورك علينا " التي يطلقها فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج للعام الخامس على التوالي ويقوم على تنفيذها نحو ٦٠ متطوعاً من شباب المحافظة من منطلق تعزيز الانتماء والدور المجتمعي للفريق وغرس حب العمل التطوعي في نفوس الناشئة وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,365
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,432

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة