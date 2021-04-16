شاهد .. تطوعي "لجنة الأفلاج" يواصل تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة

"فطورك علينا" انطلقت مع بداية رمضان بمشاركة 60 متطوعاً من المحافظة

يواصل فريق بناء التطوعي التابع للجنة تنمية الأفلاج لليوم الرابع تفطير المسافرين بتوزيع 1200 وجبة على مداخل المحافظة.

وتفصيلاً، انطلقت مبادرة " فطورك علينا “ من أول أيام رمضان المبارك بتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً للصائمين قبل أذان المغرب على الطريق العام يتم خلالها توزيع وجبات إفطار على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة شمالاً وجنوباً.

وتأتي مبادرة " فطورك علينا " التي يطلقها فريق بناء التطوعي بلجنة الأفلاج للعام الخامس على التوالي ويقوم على تنفيذها نحو ٦٠ متطوعاً من شباب المحافظة من منطلق تعزيز الانتماء والدور المجتمعي للفريق وغرس حب العمل التطوعي في نفوس الناشئة وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع.